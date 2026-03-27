Zapatero planta cara al presentador estrella d’Onda Cero parlant de Puigdemont

Puigdemont ha tornat a ser el protagonista de la política i el mass media espanyol aquesta setmana. El passat dilluns l’expresident del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero va ser entrevistat al programa Más de Uno d’Onda Cero, un programa conduït pel presentador estrella de la cadena, Carlos Alsina, qui es va emportar una plantofada de l’expresident espanyol en ser preguntat per Carles Puigdemont: “Jo respecto que vostè no li tingui respecte, però vostè respecti que jo li tingui respecte”.
La resposta de Zapatero va arribar després que Alsina preguntés per què tenia respecte cap al president a l’exili, Carles Puigdemont, a qui va acusar de “liderar i causar la crisi institucional més gran que hi ha hagut a Espanya des del 23-F”. “Quin respecte mereix aquesta persona”, va preguntar Alsina a Zapatero. La resposta de l’expresident espanyol, però, va suposar una plantofada per al presentador, ja que Zapatero va mostrar respecte cap al president a l’exili. “Com l’he escoltat, i l’he escoltat molt, li tinc respecte. No penso com ell, evidentment, ni ell pensa com jo, però cadascú és fruit de la seva biografia. Sempre que conec algú que no pensa com jo procuro bussejar en la seva biografia personal”.
Una contestació que no va agradar al comunicador, qui va tornar a la càrrega i criticant la resposta de l’expresident espanyol. “L’assumpte no és si pensa o no com un, l’assumpte és si atropella els drets polítics dels altres, que és el que va fer Puigdemont i no s’ha desdit de res del que va dir ni s’ha penedit d’haver-los atropellat”. Una ‘pregunta’ d’Alsina que es va topar amb el mur anomenat Zapatero, qui va assenyalar que “l’amnistia és un reconeixement d’errors per les dues parts, aquesta és la veritat”.
Un respecte sense compartir la ideologia política
Zapatero va voler destacar que el respecte cap a Puigdemont deixa enrere les diferències ideològiques, ja que assegura que “l’he conegut i he parlat moltes hores amb ell i com gairebé sempre ocorre en la vida, encara que consideri que està en els antípodes d’algú, que no comparteixo ho va fer en absolut, però hem parlat a fons de la història de Catalunya, del que ell pensa, del que sent, i això és el que ens permet conviure”. L’expresident espanyol va assegurar que els elements bàsics de la democràcia són “el respecte i el perdó” i va etzibar un nou calbot al presentador assenyalant que per mantenir viva la democràcia cal “mantenir la idea de la reconciliació i el perdó”.