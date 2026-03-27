Zapatero enfrenta al presentador estrella de Onda Cero hablando de Puigdemont

Puigdemont ha vuelto a ser el protagonista de la política y los medios de comunicación españoles esta semana. El pasado lunes el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue entrevistado en el programa Más de Uno de Onda Cero, un programa conducido por el presentador estrella de la cadena, Carlos Alsina, quien recibió un revés del expresidente español al ser preguntado por Carles Puigdemont: «Yo respeto que usted no le tenga respeto, pero usted respete que yo le tenga respeto».

La respuesta de Zapatero llegó después de que Alsina preguntara por qué tenía respeto hacia el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, a quien acusó de «liderar y causar la mayor crisis institucional que ha habido en España desde el 23-F». «¿Qué respeto merece esta persona?», preguntó Alsina a Zapatero. La respuesta del expresidente español, sin embargo, supuso un revés para el presentador, ya que Zapatero mostró respeto hacia el presidente en el exilio. «Como le he escuchado, y le he escuchado mucho, le tengo respeto. No pienso como él, evidentemente, ni él piensa como yo, pero cada uno es fruto de su biografía. Siempre que conozco a alguien que no piensa como yo procuro bucear en su biografía personal».

Una contestación que no gustó al comunicador, quien volvió a la carga criticando la respuesta del expresidente español. «El asunto no es si piensa o no como uno, el asunto es si atropella los derechos políticos de los demás, que es lo que hizo Puigdemont y no se ha desdecido de nada de lo que dijo ni se ha arrepentido de haberlos atropellado». Una ‘pregunta’ de Alsina que se topó con el muro llamado Zapatero, quien señaló que «la amnistía es un reconocimiento de errores por ambas partes, esa es la verdad».

Un respeto sin compartir la ideología política

Zapatero quiso destacar que el respeto hacia Puigdemont deja atrás las diferencias ideológicas, ya que asegura que «lo he conocido y he hablado muchas horas con él y como casi siempre ocurre en la vida, aunque considere que está en las antípodas de alguien, que no comparto lo que hizo en absoluto, pero hemos hablado a fondo de la historia de Cataluña, de lo que él piensa, de lo que siente, y eso es lo que nos permite convivir». El expresidente español aseguró que los elementos básicos de la democracia son «el respeto y el perdón» y lanzó un nuevo golpe al presentador señalando que para mantener viva la democracia hay que «mantener la idea de la reconciliación y el perdón».