Sánchez aposta per “passar pàgina” a Catalunya “dins de la Constitució”

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha reivindicat l’aposta socialista per “passar pàgina” a Catalunya. Ho ha dit a la Festa de la Rosa del PSC celebrada aquest diumenge a Gavà. Sánchez ha recordat que la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) es va produir en el mandat del PP, concretament de Mariano Rajoy, mentre que el PSOE ha avançat “dins del marc de la Constitució”. “El nostre objectiu és seguir avançant en drets i en convivència. Quin serà el mètode? El diàleg amb els sindicats, la patronal, els territoris i les forces polítiques. I quin serà el marc? La Constitució“, ha reblat.

Sánchez ha reivindicat la feina del PSOE per “passar pàgina” a Catalunya amb “treball per la convivència, concòrdia i retrobament”. Aquestes paraules han arribat després que ERC i Junts per Catalunya hagin situat l’amnistia per als represaliats del Procés com a línia vermella per començar a negociar la investidura del candidat socialista. En aquest sentit, ha criticat que el PP els acusi de trencar la Constitució: “Nosaltres no repartim carnets de constitucionalista ni donem lliçons. Complim amb la Constitució tots els dies de l’any. De pe a pa, de l’A a la Z“.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, presideix l’executiva del partit després de la seva reunió amb Feijóo / PSOE

Carrega contra el PP per les crides a transfuguisme

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, està “apel·lant a la pitjor de les corrupcions” quan promou el transfuguisme per aconseguir la seva investidura. “Van de mal en pitjor”, ha criticat. Sánchez ha considerat que el PP “es boicoteja a si mateix” quan promou la manifestació d’aquest diumenge a Madrid mentre hi haurà una investidura d’un president socialista pocs dies després de la seva. En la mateixa línia, el secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit que és un “autèntic insult” que el PP vulgui “comprar voluntats” per una investidura que serà “fallida”.