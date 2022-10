Sánchez anuncia ajudes de 3.000 milions per rebaixar la factura energètica

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà la setmana que ve un nou paquet de mesures de 3.000 milions d’euros per ajudar a rebaixar la factura energètica al 40% de les llars. El paquet inclou la creació d’una nova tarifa regulada (TUR) per a les comunitats de veïns que tenen calderes centralitzades de gas natural i que es posaria de marxa a finals de 2023. Aquesta mesura permetria reduir a la meitat la factura d’1,7 milions de llars. Sánchez també ha detallat que el govern reforçarà el bo social elèctric per a 1,3 milions de llars que disposen de bo elèctric amb un increment del descompte del 65% i el 80% per a les famílies vulnerables i amb vulnerabilitat seriosa, respectivament. El nou paquet, que s’aprovarà dimarts que ve, també inclou l’augment d’un 15% de la quantitat d’energia amb dret a descompte.

L’executiu espanyol crea, de manera temporal, una nova categoria de consumidors amb dret a descompte d’un 40% a les seves factures. Aquesta mesura beneficiarà llars amb ingressos reduïts i beneficiarà uns altres 1,5 milions de famílies.

Aquest dijous, durant una compareixença al Congrés dels Diputats, Sánchez ha presentat aquest nou paquet de mesures que també inclou la millora del bo social tèrmic amb un augment de l’ajuda mínima a 40 euros. El president espanyol ha detallat que perquè això sigui possible, es duplicarà el pressupost del bo per a llars vulnerables els anys 2022 i 2023 i, això, permetrà doblar l’ajuda mitjana fins als 375 euros per llars. Fins ara l’ajuda mínima era de 35 euros i el màxim anual era de 350 euros.

El president espanyol ha carregat contra el PP de Feijóo, i ha assegurat que és el mateix de Rajoy. Sánchez ha criticat el “negacionisme” d’una oposició que segons ha afirmat en comptes d’ajudar només s’ha dedicat a “assetjar i provar de derrocar el govern en dos dels moments més crítics de la història recent d’Espanya”.

Ha destacat les mesures del seu executiu per pal·liar els efectes de la inflació amb la mobilització de més de 35.000 milions d’euros, el 3,5% del PIB amb “rebaixes selectives d’impostos”, les ajudes al sector del transport, i la bonificació del 100% de Rodalies, que segons ha assegurat permet que una persona amb una nòmina de 1.500 euros al mes amortitzi prop de la meitat de l’impacte de la inflació.

Sánchez compareix al Congrés

Aquest nou paquet de mesures l’ha anunciat el president espanyol durant una compareixença al Congrés dels Diputats, que van demanar des de la Moncloa, per poder detallar les mesures anticrisi del govern i parlar de la cimera europea celebrada a Praga la setmana passada.

En referència a l’amenaça del president rus, Vladímir Putin, de recórrer a l’armament nuclear, Sánchez ha recordat que “no es pot menysprear, però sí rebutjar”. El president espanyol ha assegurat que Putin està “desorientat” i ha emfatitzat que cal seguir mostrant suport a Ucraïna, “l’agredit”, davant de l’agressor. En referència a l’annexió a Rússia de quatre regions ucraïneses ocupades per tropes prorusses, Sánchez ha recordat que no serà mai reconeguda per la comunitat internacional i ha assenyalat que els bombardejos dels últims dies a ciutats d’Ucraïna tenen l’objectiu d’“amagar el fracàs al territori”. “Putin no està guanyant la guerra”, ha remarcat.