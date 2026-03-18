Pedro Sánchez i el PSOE tornen a sobreviure a una situació complexa. El baròmetre del mes de març del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) indica que el PSOE sobreviu a l’impacte de la guerra a l’Iran i els resultats electorals a Castella i Lleó i manté la distància de quasi nou punts (8,5) amb el PP. El CIS situa el PSOE com el guanyador de les eleccions general a l’Estat espanyol si se celebressin avui mateix amb el 31,8% dels vots tot i que pateix una davallada de 0,8 punts respecte al CIS del mes de febrer. Un CIS que situa el PP com el gran beneficiat del conflicte internacional i la victòria electoral a Castella i Lleó, qui creix 0,4 punts i retalla distàncies amb el PSOE situant-se a només 8,5 punts amb el 23,3% dels sufragis.
La pujada del PP i la supervivència del PSOE sí que passa factura a Vox, Podem i Sumar. La ultradreta espanyola -després de les eleccions a Castella i Lleó- perd pistonada i baixa dos punts situant-se només amb el 16,6% dels possibles vots. Qui també manté una tendència a la baixa és Podem, qui només aconseguiria un 2,9% dels vots i cau un punt respecte al CIS de febrer, mentre que Sumar s’estancaria amb el 7,1% dels possibles sufragis. Qui també perd punts és el partit ultra Se Acabó La Fiesta, qui baixa tres dècimes respecte del CIS de febrer i només aconseguiria el 2,1% dels vots.
Pel que fa als partits catalans el CIS manté ERC com a sisena força amb el 2,4% dels vots i les idees d’una candidatura unitària de Rufián no passen quasi factura als republicans, qui només perden una dècima. En el cas de Junts, la formació del president a l’exili, Carles Puigdemont, perd sis dècimes i passa de l’1,2% del febrer a només un 0,6%.
