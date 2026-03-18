Pedro Sánchez y el PSOE vuelven a sobrevivir a una situación compleja. El barómetro del mes de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indica que el PSOE sobrevive al impacto de la guerra en Irán y los resultados electorales en Castilla y León y mantiene la distancia de casi nueve puntos (8,5) con el PP. El CIS sitúa al PSOE como el ganador de las elecciones generales en el Estado español si se celebraran hoy mismo con el 31,8% de los votos, aunque sufre una caída de 0,8 puntos respecto al CIS del mes de febrero. Un CIS que sitúa al PP como el gran beneficiado del conflicto internacional y la victoria electoral en Castilla y León, que crece 0,4 puntos y recorta distancias con el PSOE situándose a solo 8,5 puntos con el 23,3% de los sufragios.

La subida del PP y la supervivencia del PSOE sí que pasan factura a Vox, Podemos y Sumar. La ultraderecha española -tras las elecciones en Castilla y León- pierde fuerza y baja dos puntos situándose solo con el 16,6% de los posibles votos. Quien también mantiene una tendencia a la baja es Podemos, que solo conseguiría un 2,9% de los votos y cae un punto respecto al CIS de febrero, mientras que Sumar se estancaría con el 7,1% de los posibles sufragios. Quien también pierde puntos es el partido ultra Se Acabó La Fiesta, que baja tres décimas respecto al CIS de febrero y solo conseguiría el 2,1% de los votos.

En cuanto a los partidos catalanes, el CIS mantiene a ERC como sexta fuerza con el 2,4% de los votos y las ideas de una candidatura unitaria de Rufián no pasan casi factura a los republicanos, que solo pierden una décima. En el caso de Junts, la formación del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, pierde seis décimas y pasa del 1,2% de febrero a solo un 0,6%.

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