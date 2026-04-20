El contracte de la gestió de l’aigua d’Almonte, un municipi de Huelva de prop de 25.000 habitants, s’ha convertit en una de les polèmiques presents en la precampanya per a les eleccions andaluses, previstes per al 17 de maig. Amb el concurs públic que sacseja la política d’Andalusia estan en joc 200 milions d’euros, en un contracte de 25 anys de durada, per fer-se càrrec de serveis essencials com ara el subministrament d’aigua, el sanejament i la depuració en les zones del municipi anomenades Matalascañas i El Rocío. Lluny de ser una crisi estrictament local, el cas està prenent volada per la proximitat dels comicis que acabaran decidint qui presideix la Junta d’Andalusia els pròxims quatre anys. I, a més, es dona la circumstància que dues de les empreses enfrontades en aquest conflicte lluiten també per un contracte a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Aqualia i Gestagua.
La polèmica, seguida amb detall per tota la premsa andalusa i recollida també per les agències de notícies, com ara Europa Press, va sorgir arran de la revelació d’un correu electrònic que apuntava a una possible manipulació de les valoracions tècniques, amb informes “a la carta” i conflictes d’interessos que podrien qüestionar la legalitat del procés d’adjudicació. El correu en qüestió revela que el tècnic que va elaborar el primer informe tècnic per a la consultora Aymed, Ángel Francisco Cárdenas, hauria ofert dues versions de la valoració: una amb observacions i una altra que podia no tenir-ne cap. L’Ajuntament és dirigit per l’exsocialista Francisco Bella, que ja va ser alcalde amb el PSOE anys enrere i que ara encapçala l’equip de govern amb una candidatura anomenada Ilusiona. El correu anava dirigit al cap del gabinet d’alcaldia i indicava que el consistori podria haver triat la versió que considerés més convenient de les dues que se li oferien per a l’informe. Finalment, es va incorporar al procés el segon informe, sense observacions, elaborat per l’empresa Are Asesores, que a més a més no constava, inicialment, en la plataforma pública de contractació. Aquest fet ha generat sospites sobre la transparència del procés, ja que la consultora va acabar jugant un paper decisiu en l’adjudicació del contracte a la UTE Aqualmonte, liderada per la firma Gestagua. I aquí és on salta el conflicte obert entre aquesta firma i FCC Aqualia, que ha demanat a l’Ajuntament d’Almonte que paralitzi el procés d’adjudicació, al·legant les possibles irregularitats descobertes, i ha demanat una investigació a fons del cas per garantir que el contracte es va adjudicar de manera justa i transparent.
Un informe alerta que el procediment podria ser “nul de ple dret”
Segons el dictamen elaborat per l’assessor jurídic extern de l’Ajuntament, firmat pel catedràtic de dret administratiu Francisco Javier Jiménez de Cisneros, el procediment seguit per la mesa de contractació estaria “viciat des del punt de vista legal” i hauria de ser considerat “nul de ple dret”. Aquest informe conclou que la mesa va vulnerar la Llei de Contractes del Sector Públic en incorporar un segon consultor tècnic sense l’autorització preceptiva del ple municipal ni publicitat prèvia de la identitat dels tècnics intervinents, fet que impedeix als licitadors conèixer qui avaluava les ofertes i exercir drets com per exemple la recusació dels avaluadors. El dictamen sosté que les obertures dels sobres econòmics i la proposta d’adjudicació “podrien no ser vàlides” i han de ser anul·lades.
Les connexions de Cárdenas amb Aqualia, empresa amb la qual va treballar com a gerent a Algeciras i com a responsable de l’empresa mixta Emalgesa amb l’Ajuntament d’Algeciras, en una relació que es va acabar malament, han afegit més inquietud sobre la imparcialitat del procés d’adjudicació. Cárdenas va ser acomiadat l’any 2008 per “gestió irregular”, segons va confirmar la mateixa empresa, que ha afirmat que, si haguessin sabut de la seva implicació en el procés, “haurien presentat una recusació” per conflicte d’interessos.
Rebuig de l’oposició
Des de l’oposició política, diversos grups com Vox, Mesa de Convergencia i Almonte 100×100 han carregat contra l’administració local. El regidor José Joaquín de la Torre, de Vox, ha denunciat “l’obscurantisme” sistemàtic del consistori i ha assenyalat que “el contracte de l’aigua és només un exemple d’una sèrie de contractes milionaris que estan hipotecant el futur d’Almonte”. Per la seva part, Rocío del Mar Castellano, de Mesa de Convergencia, ha qualificat la gestió municipal “d’absolutament opaca” i ha reclamat una investigació exhaustiva sobre el procés d’adjudicació. Miguel Ángel Jiménez García, d’Almonte 100×100, ha registrat una sol·licitud d’informació pública exigint no només els plecs i actes del contracte, sinó també la “totalitat de les comunicacions” —correus i missatges— entre l’Alcaldia i les empreses assessores. Jiménez ha denunciat que “el contracte de l’aigua s’ha tramitat a l’ombra” i que l’Ajuntament bloqueja l’accés a la informació tant a l’oposició com a les empreses licitadores. I també el PSOE, antic partit de l’alcalde, ha parlat públicament d'”obscurantisme”, en una roda de premsa en què va amenaçar de portar el cas a la justícia.
En licitació la gestió de l’aigua de 8 municipis de l’AMB
Mentre es lliura aquesta batalla a Andalusia, en plena precampanya, a Catalunya les dues empreses més obertament enfrontades, Gestagua i Aqualia, participen en un concurs públic convocat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per gestionar el servei d’abastament d’aigua a vuit municipis metropolitans durant 25 anys, un contracte que pot superar els 900 milions d’euros i que s’ha convertit en una de les licitacions més rellevants del sector a Catalunya. En aquest procés, Aqualia ha format una aliança amb Global Omnium per presentar una oferta conjunta, mentre que Gestagua figura entre les grans operadores que s’han presentat al concurs. La concessió aspira a posar fi a la situació anòmala amb contractes caducades des de fa anys en què es troben Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Tiana, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei i Ripollet.
Les ofertes seran analitzades per una mesa de contractació metropolitana, la composició de la qual ja està establerta en els plecs de la licitació. El president de la mesa serà Miquel Comino (PSC), conseller metropolità delegat d’Habitatge de l’AMB i alcalde de Sant Vicenç dels Horts. En cas d’absència, el seu relleu serà assumit per Antonio Balmón (PSC), vicepresident executiu de l’AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat. La mesa comptarà amb tres vocals: Juan Antonio Pérez, com a secretari; Silvia Rodríguez, com a interventora; i Xavier Herranz, com a vocal. Finalment, Gemma Rodríguez, coordinadora general dels Serveis de Contractació de l’AMB, actuarà com a secretària.