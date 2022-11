La Cambra de Barcelona veu insuficient l’acord amb l’Estat pels 900 milions

La Cambra de Comerç de Barcelona ha criticat l’acord entre Esquerra Republicana i l’Estat espanyol per transferir 900 milions d’euros a la Generalitat a canvi del suport als pressupostos del 2023. La Cambra considera que aquesta quantitat només aborda “una mínima part del dèficit amb Catalunya pel que fa a la inversió en infraestructures”. Ara bé, admeten que “ofereix la possibilitat de passar a gestionar directament des del territori certes actuacions d’infraestructura que tenia el govern de l’Estat en cartera”.

Segons la Cambra, els 900 milions són resultat dels “muntants d’inversió plurianuals necessaris per executar projectes com la millora de la connectivitat a l’AP-7 i l’AP-2, l’Eix Pirinenc i la pacificació de l’N-II al Maresme” entre d’altres. Per tant, es tracta de projectes de l’Estat “coneguts i ben endarrerits”. La Cambra considera que aquesta transferència de 900 milions “no es pot valorar com un extra” sinó com un canvi en l’òrgan executor. “Malgrat que representa un petit pas en la direcció correcta, encara queda un llarg camí per recórrer si es vol pal·liar un dèficit històric”, assenyala l’entitat.

ERC ha pactat la transferència de 900 milions per a diversos projectes d’infraestructures encallats / ACN

Reclamen una transferència de 4.399 milions

La Cambra recorda que la inversió liquidada des de l’Estat a Catalunya en els últims deu anys “mostra un clar diferencial amb la inversió pressupostada” i ha fluctuat entre el màxim del 2017 (81%) i el mínim del 2021 (35,8%). “Les xifres estimatives per la primer semestre del 2022 no ens permeten esperar un grau d’execució millor que el del 2021”, avisa la Cambra. És per això que la Cambra de Barcelona demana que es transfereixin a la Generalitat el valor de les inversions no executades entre el 2013 i el 2021, el que sumat arriba als 4.399 milions.

Per últim, el comunicat de la Cambra recorda que l’entitat ja va estimar el 2019 que caldrien 45.000 milions d’euros fins el 2030 per eliminar el dèficit històric d’inversió en infraestructures.