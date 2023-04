Puigneró torna a la política com a número cinc de Junts a Sant Cugat

Jordi Puigneró ha decidit tornar a la política activa i ho farà com a número cinc de la llista de Junts a Sant Cugat del Vallès per a les eleccions municipals del 28-M. La militància del partit de Laura Borràs i Jordi Turull ha ratificat la llista amb la qual intentaran recuperar l’alcaldia de Sant Cugat, que actualment ocupa un tripartit amb ERC, el PSC i la CUP. Josep Maria Vallès serà l’alcaldable i els regidors Cristina Paraira i Carles Brugarolas seran els números dos i tres, respectivament.

Junts va tenir unes primàries força complicades després que Vallès i Brugarolas empatessin a 75 vots. Els dos polítics van negociar durant dies durant l’estiu de l’any passat per arribar a un acord que evités una crisi interna a la secció local del partit i finalment es va decidir que Vallès fos l’alcaldable. Finalment, Brugarolas va decidir fer un pas al costat per facilitar el pacte. “Hem enraonat molt per fer una candidatura forta i potent de persones compromeses, lleials i preparades”, va dir llavors Vallès.

Laura Borràs, Jordi Turull i Jordi Puigneró a Argelers / Mireia Comas

Puigneró torna a Sant Cugat i mira cap a la Diputació de Barcelona

Un cop superades les turbulències, Junts tanca ara la llista i facilita el retorn de Puigneró a la política local després de la polèmica que va acabar amb el seu cessament com a vicepresident de la Generalitat. La destitució fulminant ordenada pel president del Govern, Pere Aragonès, va acabar amb la sortida de Junts de l’executiu de coalició amb ERC. Des de llavors, Puigneró ha mantingut un perfil baix i només se l’ha vist en públic per donar suport a Laura Borràs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) o a la presentació de Vallès com a alcaldable de Junts.

Tot apunta que el retorn de Puigneró a l’Ajuntament de Sant Cugat és un moviment perquè l’exvicepresident i exconseller pugui fer el salt a la Diputació de Barcelona. Es rumoreja que Junts li ha ofert ser una de les cares visibles del partit a l’ens supramunicipal, on els últims quatre anys han governat amb el PSC. En aquesta legislatura, l’exalcaldessa de Sant Cugat i anterior cap de llista de Junts, Carmela Fortuny, ha estat una de les vicepresidentes de la Diputació fruit del pacte amb els socialistes, que la formació no descarta repetir després del 28-M.