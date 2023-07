El PSOE demana revisar 30.000 vots nuls a Madrid per recuperar l’escó perdut

El PSOE ha demanat a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Madrid que revisi uns 30.000 vots nuls de les eleccions del 23-J per intentar recuperar l’escó perdut amb el PP després del recompte del vot exterior. Segons avança Europa Press, els socialistes s’han quedat a només 1.323 vots d’arrabassar-li l’últim diputat als populars i consideren que cada vot pot ser decisiu. Si el PSOE aconseguís recuperar aquest diputat, la relació de majories tornaria a canviar i Pedro Sánchez tornaria a tenir-ne prou amb l’abstenció de Junts per a ser investit.

L’actitud del PSOE contrasta amb les declaracions públiques dels seus dirigents. Després de saber-se que el vot exterior havia permès al PP quedar-se amb un escó del PSOE, els socialistes van intentar fer veure que no hi havia canvis en la negociació d’una hipotètica investidura. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, es va afanyar a exigir a Junts que triï entre un “govern progressista” i la “involució” que suposaria un govern de PP i Vox. “Independentment del vot CERA, la situació és la mateixa respecte a la investidura i les formacions polítiques —i especialment Junts— hauran de decidir”.

El president espanyol i candidat del PSOE a les eleccions, Pedro Sánchez, vota el 23-J / PSOE

Mesura desesperada per no dependre tant de Junts

Segons les dades provisionals que aporta el PSOE, a la Comunitat de Madrid hi va haver 30.302 vots nuls —sense comptar els del vot exterior—, la qual cosa “suposa el 0,84% dels vots que consten a les actes d’escrutini” de les meses de la demarcació. “El reduït vot necessari perquè el PSOE pugui obtenir el seu onzè diputat per la circumscripció de Madrid respecte al vot nul declarat a les actes de les meses electorals, acredita la transcendència i possible incidència de la revisió”, justifiquen els socialistes.

“La diferència entre PP i PSOE és tan petita que creiem que cal ser tan garantistes com sigui possible i que cap vot es pugui quedar fora per no fer un petit esforç més”, insisteixen des del PSOE. Els socialistes proposen que la revisió es faci en un acte públic, amb l’assistència de representants de tots els partits que ho vulguin i que es puguin examinar totes les paperetes i vots nuls de totes les seccions censals de la Comunitat de Madrid.