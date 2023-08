El PSOE insta el PP a aturar les “crides al transfuguisme” per investir Feijóo

El PSOE s’ha plantat davant el que consideren “crides al transfuguisme” per part del Partit Popular. En una entrevista amb TVE, la número dos dels socialistes i ministra d’Hisenda en funcions, María Jesús Montero, ha exigit als populars que aturin les “crides al transfuguisme i a què trenquin la disciplina de vot”. “S’ha d’estar desesperat”, ha dit després que el dirigent popular Borja Sémper hagi apel·lat els socialistes contraris al “sanchisme” perquè donin suport al govern d’Alberto Núñez Feijóo, que tindrà una investidura fallida el pròxim 26 i 27 de setembre. Sémper ha negat que la crida vagi únicament dirigida als diputats “incòmodes” del PSOE, però, així i tot, Montero ha lamentat la seva “desesperació” en fer aquesta petició.

En l’entrevista amb TVE, Montero també ha carregat contra Feijóo per fer “perdre temps i diners” als espanyols amb una investidura que previsiblement serà fallida per manca de suports al candidat popular. “Tenen poc a parlar perquè els grups ja li han dit que no aniran de la mà de la ultradreta”, ha etzibat la ministra en funcions. En canvi, ha dit, el PSOE treballa “des del primer dia” per una investidura de Sánchez que podria produir-se a l’octubre, un cop Feijóo hagi fallat en el seu intent de ser investit president del govern espanyol.

La ministra Maria Jesús Montero

Bolaños també demana al PP que “deixi d’embolicar la troca”

En el mateix sentit, el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha instat el PP a “deixar d’embolicar la troca” amb possibles nous suports a la investidura de Feijóo ara que els populars s’estan acostant a Junts i el consideren un interlocutor vàlid. “Evidentment, saben que només obtindrà 172 vots a favor”, ha dit Bolaños en el que considera una maniobra de Feijóo per buscar una repetició electoral. A banda, Bolaños considera “inacceptable” la crida del PP als diputats socialistes perquè “traeixin” els seus electors i votin a favor de Feijóo.