El Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha guanyat les eleccions espanyoles d’aquest 29 de novembre a la demarcació de Girona amb un 28,5% dels vots, cosa que li permet mantenir els dos escons que ja va obtenir en els darrers comicis, l’any 2023. En canvi, hi ha hagut modificacions significatives pel que fa a la resta de partits. Junts per Catalunya perd un dels dos escons que tenia i Comuns-Front Ampli es queda sense representació -el 2023 Sumar en va obtenir un-. Aquests dos escons passen directament a la dreta espanyola. El Partit Popular (PP) i Vox n’han aconseguit un cadascun, mentre que en les darreres eleccions van quedar fora totes dues forces polítiques. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), per la seva banda, repeteix l’escó que ja va obtenir l’any 2023 i es converteix en segona força.
Vox aconsegueix representació a Girona per primera vegada a la seva història
Una de les notícies més destacades de la jornada és la representació que obté Vox a la demarcació gironina. Per primera vegada a la seva història, el partit d’extrema dreta aconsegueix un diputat per Girona, amb un 12% dels vots. La candidatura encapçalada per Ignasi Mulleras fa així un salt important respecte de les eleccions del 2023, quan va obtenir un 7% dels sufragis i es va quedar sense representació al Congrés. La formació creix gairebé cinc punts percentuals i se situa molt a prop del PP, que aconsegueix també un 12% dels vots.
Vox havia fet una aposta decidida durant la precampanya electoral per aconseguir representació a la demarcació gironina. Un dels actes més destacats va ser el míting que Santiago Abascal va protagonitzar el 10 de novembre al Palau de Congressos de Girona, amb la presència de l’alcalde de Perpinyà, Louis Aliot, que va donar suport públic a la formació. L’acte va reunir més d’un miler de persones i va situar Girona en el centre de l’estratègia electoral del partit.
ERC supera Junts i es converteix en la segona força a Girona
Un altre dels grans canvis que deixen les eleccions és el sorpasso d’ERC a Junts. Els republicans, amb Teresa Jordà al capdavant de la candidatura, aconsegueixen un 20% dels vots i es converteixen en la segona força més votada a la demarcació. Es tracta d’un creixement de sis punts percentuals respecte del 14% que havien obtingut en els comicis del 2023. D’aquesta manera, ERC passa per davant de Junts i recupera terreny en la disputa electoral per l’hegemonia de l’independentisme gironí. La candidatura de Marta Madrenas, en canvi, experimenta un retrocés que li costa un dels dos diputats que havia aconseguit fa tres anys. Junts passa del 20% del 2023 al 18% actual, una davallada que situa el partit en tercera posició.
El PP recupera un escó que no tenia des del 2011
El PP és l’altra formació que aconsegueix aprofitar el canvi en el repartiment de diputats. La candidatura de Diana Moya obté un 12% dels vots i aconsegueix un dels sis escons que es reparteixen a la demarcació. Els populars milloren en gairebé dos punts i mig el resultat del 2023, quan van quedar-se amb un 10% dels sufragis i sense representació al Congrés. D’aquesta manera, el PP recupera un diputat per Girona, una representació que no aconseguia des de les eleccions generals del 2011. Des d’aleshores, els populars havien quedat fora del repartiment d’escons en totes les convocatòries celebrades a la demarcació. La seva entrada al Congrés coincideix amb la irrupció de Vox, que obté pràcticament el mateix suport electoral. De fet, la suma dels vots del PP i Vox arriba al 24% a Girona, davant del 17% que havien aconseguit conjuntament en les eleccions del 2023.
El PSC manté el lideratge i el Front Ampli es queda sense diputat
Enmig dels canvis en la representació de la resta de partits, el PSC, amb Marc Lamuà al capdavant, aconsegueix conservar la primera posició a Girona. Els socialistes mantenen els dos diputats que ja havien aconseguit el 2023 i pràcticament calquen el percentatge de vots. Així, continuen sent la força més votada de la demarcació i l’única candidatura que aconsegueix més d’un representant. El nou repartiment també deixa fora del Congrés Comuns-Front Ampli, amb Júlia Boada com a cap de llista. La candidatura perd el diputat que Sumar-ECP havia aconseguit el 2023, quan va obtenir un 11% dels vots. Així, la representació gironina al Congrés queda formada per dos diputats del PSC i un de cadascun dels partits següents: ERC, Junts, PP i Vox.