El Partido Socialista de Cataluña (PSC) ha ganado las elecciones españolas de este 29 de noviembre en la demarcación de Girona con un 28,5% de los votos, lo que le permite mantener los dos escaños que ya obtuvo en los últimos comicios, en el año 2023. En cambio, ha habido modificaciones significativas respecto al resto de partidos. Junts per Catalunya pierde uno de sus dos escaños y Comuns-Front Ampli se queda sin representación -en 2023 Sumar obtuvo uno-. Estos dos escaños pasan directamente a la derecha española. El Partido Popular (PP) y Vox han conseguido uno cada uno, mientras que en las últimas elecciones ambas fuerzas políticas quedaron fuera. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por su parte, repite el escaño que ya obtuvo en 2023 y se convierte en segunda fuerza.

Un acto de campaña del PSC en Girona | PSC

Vox consigue representación en Girona por primera vez en su historia

Una de las noticias más destacadas de la jornada es la representación que obtiene Vox en la demarcación gironina. Por primera vez en su historia, el partido de extrema derecha consigue un diputado por Girona, con un 12% de los votos. La candidatura encabezada por Ignasi Mulleras da así un salto importante respecto a las elecciones de 2023, cuando obtuvo un 7% de los sufragios y se quedó sin representación en el Congreso. La formación crece casi cinco puntos porcentuales y se sitúa muy cerca del PP, que consigue también un 12% de los votos.

Vox había hecho una apuesta decidida durante la precampaña electoral para conseguir representación en la demarcación gironina. Uno de los actos más destacados fue el mitin que Santiago Abascal protagonizó el 10 de noviembre en el Palacio de Congresos de Girona, con la presencia del alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, que dio apoyo público a la formación. El acto reunió a más de un millar de personas y situó a Girona en el centro de la estrategia electoral del partido.

Santiago Abascal, durante el acto en Girona | Europa Press

ERC supera a Junts y se convierte en la segunda fuerza en Girona

Otro de los grandes cambios que dejan las elecciones es el sorpasso de ERC a Junts. Los republicanos, con Teresa Jordà al frente de la candidatura, consiguen un 20% de los votos y se convierten en la segunda fuerza más votada en la demarcación. Se trata de un crecimiento de seis puntos porcentuales respecto al 14% que habían obtenido en los comicios de 2023. De esta manera, ERC pasa por delante de Junts y recupera terreno en la disputa electoral por la hegemonía del independentismo gironí. La candidatura de Marta Madrenas, en cambio, experimenta un retroceso que le cuesta uno de los dos diputados que había conseguido hace tres años. Junts pasa del 20% del 2023 al 18% actual, una caída que sitúa al partido en tercera posición.

Un acto de ERC en Girona | Europa Press

El PP recupera un escaño que no tenía desde 2011

El PP es la otra formación que consigue aprovechar el cambio en el reparto de diputados. La candidatura de Diana Moya obtiene un 12% de los votos y consigue uno de los seis escaños que se reparten en la demarcación. Los populares mejoran en casi dos puntos y medio el resultado de 2023, cuando se quedaron con un 10% de los sufragios y sin representación en el Congreso. De esta manera, el PP recupera un diputado por Girona, una representación que no conseguía desde las elecciones generales de 2011. Desde entonces, los populares habían quedado fuera del reparto de escaños en todas las convocatorias celebradas en la demarcación. Su entrada en el Congreso coincide con la irrupción de Vox, que obtiene prácticamente el mismo apoyo electoral. De hecho, la suma de los votos del PP y Vox llega al 24% en Girona, frente al 17% que habían conseguido conjuntamente en las elecciones de 2023.

El PSC mantiene el liderazgo y el Front Ampli se queda sin diputado

En medio de los cambios en la representación del resto de partidos, el PSC, con Marc Lamuà al frente, consigue conservar la primera posición en Girona. Los socialistas mantienen los dos diputados que ya habían conseguido en 2023 y prácticamente replican el porcentaje de votos. Así, continúan siendo la fuerza más votada de la demarcación y la única candidatura que consigue más de un representante. El nuevo reparto también deja fuera del Congreso a Comuns-Front Ampli, con Júlia Boada como cabeza de lista. La candidatura pierde el diputado que Sumar-ECP había conseguido en 2023, cuando obtuvo un 11% de los votos. Así, la representación gironina en el Congreso queda formada por dos diputados del PSC y uno de cada uno de los siguientes partidos: ERC, Junts, PP y Vox.