Pesarrodona i Feliu, els més votats a les eleccions de l’ANC

Dues de les persones que s’han postul·lat per presidir l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Pesarrodona i Dolors Feliu, han estat les més votades en les eleccions al Secretariat Nacional que s’han celebrat del 10 al 14 de maig. Els resultats s’han fet públics aquesta tarda. Pesarrodona, amb 2.306 vots, és el candidat més votat per formar part del Secretariat Nacional, seguit per Dolors Feliu, amb 2.188. D’entre les 17 persones que formaran el Secretariat Nacional s’haurà d’escollir la nova presidència, que agafi el relleu d’Elisenda Paluzie.

Per darrere de Pesarrodona i Feliu han quedat Julià de Jòdar (1.997), Ada Ferrer (1.564), Uriel Bertan (1.562), Bàrbara Roviró (1.488), Conxita Bosch (1.352), Núria Macià (1.299), Sílvia Julià (1.267), Marina Solís (1.180), Lluís Sobrevia (1.088), Anthony Corey Sànchez (1.008) i Josep Piñol (944).

L’elecció de la nova presidència, el 21 de maig

El dijous 19 de maig, un cop s’hagin resolt possibles reclamacions, la Junta Electoral farà públics els resultats definitius, ha informat l’ANC en un comunicat. Les secretàries i secretaris nacionals es trobaran el dissabte 21 de maig a Vilafranca del Penedès en el ple de constitució del Secretariat. Serà en aquest espai on el nou Secretariat escollirà els quatre càrrecs orgànics: presidència, vicepresidència, tresoreria i secretaria. Totes les secretàries i secretaris, sigui quin sigui el bloc on s’han presentat (nacional, territorial, sectorial o jove), poden optar als càrrecs orgànics de l’entitat, més enllà dels vots que hagin obtingut cada un en aquestes eleccions.

Tant Pesarrodona com Feliu van plantejar les seves propostes en un debat electoral recent. Jordi Pesarrodona va explicar que es presentava a les eleccions perquè creu “fermament” que l’ANC és “l’eina de mobilitzacions ciutadanes més grans del país” que “ens ha portat a les portes de la mateixa independència”. Pesarrodona va manifestar que la mobilització és l’eina que pot fer que els polítics es moguin. “Després de dos anys de pandèmia i passar el dol pels presos és hora de tornar als carrers i pressionar els polítics, que notin la pressió perquè si el poble pressiona, els polítics obeeixen”.

Dolors Feliu, la jurista que té molts números per agafar el relleu d’Elisenda Paluzie a l’ANC / Jordi Brorràs

En la seva intervenció, Dolors Feliu va mostrar la seva plena disposició a participar en el Secretariat Nacional per “aconseguir la independència de Catalunya” perquè en el moment actual considera que “hem de fer una represa i remuntada” cinc anys després de l’1-O del 2017. Feliu va posar en valor el full de ruta que l’ANC ha decidit i va manifestar que ara és el moment de tirar-lo endavant. “És un full de ruta ambiciós i hi estic totalment compromesa per tirar endavant un projecte per fer un embat, quan abans millor, les properes eleccions al Parlament de Catalunya”, va subratllar. La candidata va dir que les properes eleccions han de servir per concretar “un embat” i “fer tremolar els partits”.

Un nou full de ruta s’obre a promoure una llista cívica

El full de ruta marca la necessitat de promoure una llista cívica per tal de plantejar una alternativa als partits independentistes que ara ocupen les estructures del govern autonòmic sense definir cap mena de concreció clara per fer efectiu el mandat de l’1-O. Feliu va dir que cal “marcar un horitzó” per fer la independència i va afegir que l’ANC pot fer una “proposta ferma d’aquest horitzó” i esdevenir “el pal de paller de totes les entitats del país que s’estan mobilitzant”. L’advocada va manifestar que l’ANC pot fer “d’aglutinador” per a un “projecte engrescador” “provoqui aquest moment per la independència de Catalunya”.

La resta de candidats van expressar la necessitat d’entrar en una nova fase, apostant directament per la ruptura i la unilateralitat. També van posat de manifest el desencís amb els partits polítics i la majoria van comentar la necessitat de treballar per alternatives polítiques que es comprometin en fer la independència. Un dels candidats, Joan Oms, va defensar de forma vehement la ruptura: “Les eleccions han de servir per constituir el Parlament de la república de Catalunya, ocupar el país i aixecar la suspensió de la DUI, que torni el president, constituir un directori popular que creiï les condicions de la conquesta de la república catalana”.