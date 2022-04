Felip VI fa públic el seu patrimoni de més de 2,5 milions d’euros

Felip VI ha fet públic el seu patrimoni personal, és a dir, els diners que té a la butxaca. El monarca ha dit que és una quantitat de més de 2,5 milions d’euros. Segons ha informat la Casa Reial, gran part d’aquests diners es guarden en una compte d’estalvis, mentre que una quantitat més petita està dedicada a les col·leccions d’art i joies del rei. Amb tot, però, també ha assegurat que no té propietats al seu nom.

La Casa Reial ha decidit fer públiques les finances del rei aquest dilluns. En total sumen 2.573.392, 80 euros, però s’ha recalcat en el comunicat que no hi ha propietats a nom del monarca. De fet, tal com ja se sap, La Zarsuela és un espai cedit on hi viurà fins que deixi de ser rei. Pel que fa als seus ingressos, una gran part van destinats únicament als estalvis de Felip VI. Exactament 2,2 milions d’euros estan dipositats en compte corrent o d’estalvi i també en valors de participació en fons. D’altra banda, els 300.000 euros restants són objectes d’art, antiguitats i joies.

Felip VI amb la seva família visita Mallorca / Europa Press

El comunicat és una prova que, segons ha afirmat La Zarsuela, assegura que la comunicació forma part de la voluntat de Felip VI de modernitzar la corona “per fer-la mereixedora del respecte i la confiança de la ciutadania sota els principis de l’exemplaritat, la transparència, la rectitud i integritat en els seus comportaments”.

Felip VI té un sou per ser-ho

En la publicació del patrimoni del monarca també s’ha explicat d’on surten els diners. En aquest sentit, el rei Felip VI obté la seva fortuna dels càrrecs que ha tingut en els últims 25 anys. D’aquesta manera doncs, la procedència dels diners ve de la seva època com a Príncep d’Astúries i aquests últims anys, des que va aconseguir el càrrec el 2014, com a rei. De fet, tal com ha explicat la Casa Reial, el monarca hauria arribat a guanyar uns 4 milions d’euros d’ençà que és el rei.