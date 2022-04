Crítica sense precedents contra Felip VI: “Li agrada amagar-se”

Alessandro Lequio mai no ha ocultat que és d’allò més monàrquic. L’italià pertany a una família aristocràtica amb lligams familiars amb els Borbons, per la qual cosa no sobta que defensi Joan Carles I sempre que pot. El col·laborador d’El Programa de Ana Rosa considera que és una “autèntica injustícia” que l’emèrit estigui vivint a Abu Dhabi, el que va deixar clar en un escrit molt contundent a Instagram: “El que està patint Joan Carles és un menyspreu públic perquè s’ha condemnat a l’exili a una persona que no ha estat jutjada, sinó que s’ha demostrat que no hi havia indicis per ser jutjada. El rei ha de tornar ja de l’injust desterrament al que ha estat condemnat sense causa ni procés”, deia el mes passat. Considera que s’ha de respectar la inviolabilitat de l’emèrit passi el que passi, el que fa que cregui que Felip VI s’ha equivocat en no mostrar-li suport.

El tertulià havia defensat Joan Carles I poques setmanes abans | Instagram

Així ho ha demostrat en un altre post a Instagram, en el que publica una foto de Felip VI en companyia de dos adolescents als qui difuminen la cara. La imatge es va fer aquesta Setmana Santa, durant una escapada privada de la família reial. Alessandro Lequio ha aprofitat per deixar-lo verd per marxar de viatge i fer cas omís a la tradició d’acudir a missa en la Catedral de Palma: “La monarquia té un component d’exhibició que darrerament s’està oblidant i això ajuda a tots els enemics de la institució. Els enemics de la corona són aquells que volen ocultar els reis. Si aquests estan reclosos per por, doncs els estan donant la raó”.

I d’aquí, a una crítica encara més directa cap a Felip: “Ell sempre ha volgut estar amagat, però ha arribat l’hora d’exhibir-se més que mai. Una de les funcions de la corona és la representativitat i a l’Estat se’l representa si surts als mitjans, no vivint amagats en el soterrani de La Zarzuela”, etziba.

Alessandro Lequio critica públicament Felip VI | Instagram

L’italià deixa clar el que pensa sobre la monarquia i, més concretament, sobre els dos reis de l’última dècada. Creu que Felip VI s’està equivocant i li ho fa saber públicament perquè reaccioni i deixi enrere una actitud que creu que fa molt de mal a la Casa Reial espanyola.