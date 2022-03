Critiquen Alessandro Lequio per defensar la inviolabilitat de Joan Carles

Alessandro Lequio mai no ha ocultat que és un home monàrquic. El comte pertany a una família aristocràtica italiana i també té lligams familiars amb l’espanyola, a la que també l’uneix una admiració profunda. L’ex d’Antonia Dell’Atte i Ana Obregón sempre s’ha posicionat a favor de Joan Carles de Borbó, fins i tot en els moments en els que la seva imatge pública ha estat més deteriorada. Com era d’esperar, ha volgut aprofitar les bones notícies judicials que ha rebut per demanar que deixin tornar a Espanya a l’emèrit: “El que està patint el rei Joan Carles és una ignomínia, un menyspreu públic, perquè s’ha condemnat a l’exili una persona que no només no ha estat jutjada, sinó que tampoc no hi havia indicis per fer-ho tal com s’ha demostrat ara”.

“La inviolabilitat pot agradar o no, però forma part de la llei de la mateixa manera que ho forma la prescripció. A mi no m’agrada que un assassinat prescrigui, però la llei té els seus fonaments i de la mateixa manera que hem de respectar la prescripció, doncs també hem de respectar la inviolabilitat. L’especulació sobre les penes que li haurien caigut em sembla una falta d’encert per part de la Fiscalia, perquè si hi ha inviolabilitat no hi ha investigació i, consegüentment, no es pot especular sobre les conseqüències”, prossegueix en un post molt criticat per la comparació que fa.

Alessandro Lequio rep moltes crítiques pel missatge que ha escrit sobre Joan Carles | Instagram

No content amb això, continua: “Una cosa és la llei i una altra la moralitat… però això és personal i els jutges s’han de quedar amb la llei. El rei Joan Carles ha de tornar ja de l’injust exili al que ha estat condemnat i condemnat sense causa ni procés”. La publicació s’ha omplert de comentaris negatius i crítiques ferotges, així com d’acusacions d’alguns usuaris que consideren que no opinaria de la mateixa manera si no tingués un vincle familiar amb la família reial espanyola.