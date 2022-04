Dard de Pablo Iglesias a la ministra de Defensa: “Deixin d’espiar”

L’exvicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha estat molt crític aquest divendres amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, per l’espionatge a més d’una seixantena de dirigents, advocats i activistes independentistes. Durant la presentació del seu llibre Veritats a la cara, l’exlíder de Podemos ha demanat a la ministra que “convenci els seus subordinats que deixin d’espiar sense autorització judicial”. Iglesias ha anat més enllà i ha demanat a Robles que “si no ho estan fent, ho expliqui i depuri l’aparell de l’Estat d’elements contraris a les lleis i a la democràcia”. Si no és capaç de fer-ho, ha dit, “marxi a casa seva o al PP”.

Iglesias ha assegurat tot això després d’explicar que el que li ha molestat de Robles és que hagi carregat aquest divendres al matí contra la ministra de Drets Socials i líder de Podemos, Ione Belarra. Robles ha dit amb ironia que “tant de bo” Belarra pugui convèncer el president rus, Vladímir Putin, per aturar la massacre a Ucraïna sense armes. Belarra ha estat molt crítica amb el govern espanyol, del qual forma part, per l’enviament d’armament a Ucraïna.

Conflicte obert al govern espanyol

Abans de la presentació del seu llibre, l’exlíder de Podemos ja havia carregat contra la ministra a través d’una piulada de Twitter en què ha estat molt irònic: “Robles: Enviem armes però comprem gas a Putin. Els ucraïnesos tenen dret a defensar-se, però els palestins, els iemenis i els sahrauís no. Belarra: Diplomàcia i mediació per evitar la 3ª Guerra Mundial”.

Des del començament de la guerra a Ucraïna els dos socis del govern espanyol han mantingut un conflicte públic i notori per la decisió de Pedro Sánchez d’enviar armes a Ucraïna perquè es defensi de la invasió russa. Podemos sosté que cal diplomàcia i no més armes, mentre que el PSOE defensa enviar-les per evitar que Ucraïna caigui en mans de Putin.