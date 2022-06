Cospedal i Villarejo patien per si se sabia que Vicky Álvarez cobrava de l’Estat

L’aleshores secretària general del PP i ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, estava absolutament al corrent de l’Operació Catalunya i de tots els seus detalls el setembre del 2017. Tant és així que estava neguitosa per si sabia públicament que Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, cobrava dels fons reservats de l’Estat a canvi del seu testimoni contra la família de l’expresident. Així es confirma a través d’una gravació, a la qual ha tingut accés El Món, d’una reunió entre Cospedal i el comissari ara jubilat i agent encobert coordinador de l’Operació Catalunya, José Manuel Villarejo.

De fet, la constatació que Vicky Álvarez tenia retribució a canvi del seu testimoni i la seva denúncia és clau per a la causa contra la família Pujol Ferrusola que se segueix a l’Audiència Nacional. Els processats poden reclamar la nul·litat de les actuacions perquè s’ha induït econòmicament el denunciant a relatar uns fets que tampoc tindrien consideració d’il·lícit penal. El cas encara s’embolica més si els diners a canvi de la declaració eren dels fons reservats de l’Estat amb ple coneixement, com acredita la gravació, dels màxims responsables polítics del partit de govern a la Moncloa.

De comissaris i cobrar de la policia

La reunió entre Cospedal i Villarejo se celebra molt poc abans de la consulta de l’1-O, el 12 de setembre del 2017 i fan un repàs de les tasques pendents i futures de la claveguera política, judicial i policial. De fet, és la mateixa reunió en què Cospedal titlla els catalans de “cobardones”. En un moment de la conversa, Villarejo i Cospedal debaten i lamenten l’aturada que hi ha de nomenaments en els càrrecs policials. Cospedal lamenta que no li han fet cas en el relleu del cap superior de la Policia Nacional a Madrid. La preocupació és que arribarà el Primer d’Octubre i no hi haurà res preparat per al “merder al carrer” que organitzarà la CUP. Així mateix, lamenten que sigui Enrique Barón el cap de la Comissaria General d’Informació i que s’hagin deixat de treballar els infiltrats als Mossos.

Conversa entre Cospedal i Villarejo on rondinen perls relleus a la policia i per la pèrdua d’informadors a tocar del Primer d’Octubre/Quico Sallés

Però arriba una segona part després de les lamentacions, sobre la figura de Victòria Álvarez, que Villarejo qualifica de “boja”. El comissari abaixa la veu i comenta amb desimboltura “cada vegada que la boja aquesta de la Vicky se li creuen els cables, a través d’un amic comú, però que havia fet un contacte molt bo que era qui la manegava però com que té relació amb Villarejo fora”. “I clar”, continua, “l’està manegant un tio de la policia,… com detectin que Vicky està cobrant de la poli i tal ja tenim embolic, no et sembla?”. Una situació que Cospedal respon convençuda amb un “Doncs sí”.

Conversa entre Cospedal i Villarejo on la secretària general del PP admet que Vicky Álvarez cobra dels fons reservats/Quico Sallés

Els diaris confirmen els cobraments

De fet, una altra gravació amb Francisco Martínez, el secretari d’Estat de Seguretat amb Jorge Fernàndez Díaz de ministre de l’Interior, també apuntava el coneixement del gabinet del ministre de les condicions econòmiques de Vicky Álvarez. Però els diaris i agendes de Villarejo, a les quals ha tingut accés El Món, confirmen aquest fet. Fins i tot, el 19 de maig del 2015 “reclama una compensació vitalícia per tot el que ha fet a Catalunya”.

Anotació del 19 de maig de 2015 a l’agenda de Villarejo on Vicky Álvarez reclama una pensió vitalícia pel que ha fet a Catalunya/Quico Sallés

Un altre dels molts apunts és categòric, és el 30 de setembre de 2013 i es queixa a Villarejo que “triguen a pagar”.

Anotació a l’agenda de Villarejo on constata que Vicky triga a cobrar la quantitat pactada per declarar contra els Pujol/Quico Sallés

El quatre de novembre del 2013, Victoria Álvarez només reclama que vol cobrar la seva mensualitat.

Una anotació Villarejo el novembre de 2013 constata que Vicky només vol cobrar la seva mensualitat/Quico Sallés

Així mateix, l’11 de maig del 2015, Antonio Giménez Raso, un dels membres de l’equip de Villarejo a l’Operació Catalunya, comunica al comissari que ha portat una “còpia escanejada” de tots els rebuts de Victoria Álvarez. Tot amb el coneixement del Partit Popular i del gabinet del ministre de l’Interior.