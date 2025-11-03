L’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), el magistrat Daniel de Alfonso, ha estat condemnat pel Tribunal de Comptes a haver de retornar 82.341 euros cobrats indegudament en triennis quan era director de l’organisme. Segons ha avançat el Nacional, la resolució del tribunal considera el comportament del jutge com de “greument negligent”. Segons el Tribunal de Comptes, a De Alfonso només se’l pot considerar responsable d’una part perquè la resta dels cobraments han prescrit. El perjudici econòmic que va causar De Alfonso va ser de 138.240,88 euros, però amb la prescripció ha de retornar només 82.341 euros.
De Alfonso va ser director de l’Oficina Antifrau entre els anys 2011 i 2016 quan va ser destituït pel Parlament de Catalunya en descobrir-se uns àudios d’una conversa d’ell amb el llavors ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, en la qual parlava de la política catalana de forma conspiradora. De fet, tal com va revelar El Món a finals de març del 2023, un atestat policial i missatges de whatsapp intervinguts per la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia, van mostrar que De Alfonso era un col·laborador molt valorat de la brigada política de l’operació Catalunya.
La condemna no es ferma i De Alfonso pot recórrer
La condemna del Tribunal de Comptes en contra De Alfonso pels cobraments indeguts no és ferma i l’exdirector de l’Oficina Antifrau, que actualment és magistrat en un jutjat de vigilància penitenciària de Cantàbria, pot presentar un recurs contenciós administratiu davant la justícia ordinària.
La fiscalia i l’OAC detallaven quatre cobraments irregulars, aprovats i cobrats pel que era el màxim càrrec d’Antifrau, i dos responsables més. L’OAC reclama que De Alfonso retorni 180.000 euros que va cobrar indegudament per uns triennis i 2.400 euros com a complement de qualitat, i 23.000 euros que van cobrar de més Josep Maria Sangenís (que era cap d’administració i recursos humans) i Maite Masià (directora adjunta de l’OAC). En total, més de 205.000 euros.
Altres dos càrrecs van cobrar pagaments indeguts
La sentència del Tribunal de Comptes estima en part la demanda de l’OAC, a la qual també es va sumar la Fiscalia. En aquesta, es conclou que es van pagar injustificadament triennis. El beneficiat principal en va ser el mateix De Alfonso, però també van rebre pagaments injustificats Sangenís i Masià.