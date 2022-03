Catalunya expandeix la seva xarxa de delegacions a l’exterior

La Generalitat obrirà en enguany sis noves delegacions internacionals, que s’ubicaran a Tòquio, Seül, Dakar, Pretòria, Brasília i Andorra la Vella, arribant fins a la vintena de seus aquest 2022. La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, ha anunciat que les noves obertures permetran cobrir millor el sud-est asiàtic, l’Àfrica Occidental i Meridional i Sud-amèrica. A més, el Govern també ha aprovat l’obertura de tres oficines a Dublín, Ljubljana i Ciutat del Quebec i crea la figura de l’enviar especial, que s’estrenarà amb l’enviament de representats a Varsòvia i Edimburg.

“La millor manera de preparar-nos per ser un Estat és començar a actuar, tant com puguem, com si ho fóssim”, ha dit Alsina. La consellera ha assegurat que és un “dia important” perquè les noves delegacions permetran ampliar “la nostra xarxa a Europa, reforçarem la nostra presència als continents africà i americà i desembarcarem a l’Àsia”. Les 20 delegacions que tindrà Catalunya cobriran 63 països, un 50% més que ara.

Expansió a Europa

Alsina ha afirmat que la nova delegació a Andorra servirà per “enfortir les relacions de bon veïnats i lligams lingüístics, culturals i econòmics”. L’expansió a Europa es completa amb les oficines de Dublín i Ljubljana, que sumen a la que ja hi ha a l’Alguer. Les oficines són seus a ciutats o països concrets dins l’àmbit més extens d’una delegació on Acció Exterior creu que s’hi ha de tenir presència física.

La seu dels Balcans passa a dir-se Sud-Est d’Europa perquè cobreix més països. A més, el Govern ha decidit enviar delegats especials a Escòcia perquè comparteixen “lligams i aspiracions” i a Varsòvia per “guanyar influència a l’Europa de l’Est” i “donar suport” als refugiats ucraïnesos a Polònia.

Obertures i canvis de nom

A l’Àfrica, la delegació de Dakar (Senegal) cobrirà també Gàmbia, Costa d’Ivori, Nigèria, Ghana i Mali, mentre que la de Pretòria (Sud-àfrica) coordinarà la feina a Angola i Moçambic. A més, la delegació del Nord d’Àfrica, que estava a Tunísia, es trasllada al Marroc. Al continent americà s’obre una delegació al Brasil i una oficina al Quebec, mentre que la de Buenos Aires passarà a dir-se Con Sud i la de Ciutat de Mèxic s’anomenarà Mèxic i Amèrica Central. A l’Àsia, Catalunya s’implantarà al Japó i a Corea del Sud.