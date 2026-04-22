L’Audiència Nacional dona la raó a Mas i reobre la querella per l’operació Catalunya

El magistrat Fernando Andreu, que va tenir coneixement de primera mà de l’operació Catalunya a través del cas dels comptes falsos de Xavier Trias, ha estat l’encarregat de donar la raó a l’expresident Artur Mas en la seva querella per ser víctima del dispositiu clandestí contra el Procés i com a espiat amb Pegasus. Ara bé, evitant entrar en qüestions de fons. En concret, ha estat el ponent del recurs interposat per la defensa de l’expresident, dirigida per Jordi Pina, contra la decisió del Tribunal Central d’Instància número 6 de l’Audiència Nacional, d’inadmetre la seva querella per manca de competència objectiva. De fet, els jutjats de Barcelona van enviar la querella a l’Audiència Nacional.
Andreu, igual que la resta dels seus companys de sala, Ana Revuelta i José Joaquín Hervás, creuen que el jutge instructor no va ser prou curós amb la interlocutòria d’inadmissió. Així, en una resolució de tres pàgines a la qual ha tingut accés El Món, veu bé que el jutge es treiés les puces de sobre al·legant manca de competència objectiva, perquè en cap dels delictes denunciats per Mas es pot identificar que fossin contra alts organismes de l’Estat. Ara bé, li retreu que incompleix la llei perquè no orienta a quin tribunal o jutjat ha d’anar a parar la causa. És a dir, a favor de quina judicatura s’inhibeix. Així, obliga el jutge a dictar una nova resolució que aclareixi a favor de quin jutjat de Barcelona s’inhibeix.
Pegasus, el motiu
Mas es va querellar pel suposat espionatge amb Pegasus contra l’exministre de l’Interior del PP Jorge Fernández Díaz, contra l’exsecretària general del partit María Dolores de Cospedal, l’exsecretari d’Estat d’Interior, Francisco Martínez, i contra excàrrecs policials com Eugenio Pino o contra l’excomissari José Manuel Villarejo així com els exdirectors del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) Paz Esteban i el general Félix Sanz Roldan. A més, va dirigir la querella contra els fabricants del programari espia, l’empresa NSO així com els seus consellers delegats.