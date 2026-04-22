L’Audiència Nacional da la razón a Mas y reabre la querella por la operación Catalunya

El magistrado Fernando Andreu, que tuvo conocimiento de primera mano de la operación Catalunya a través del caso de las cuentas falsas de Xavier Trias, ha sido el encargado de dar la razón al expresidente Artur Mas en su querella por ser víctima del dispositivo clandestino contra el Procés y como espiado con Pegasus. Sin embargo, evitando entrar en cuestiones de fondo. En concreto, ha sido el ponente del recurso interpuesto por la defensa del expresidente, dirigida por Jordi Pina, contra la decisión del Tribunal Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, de inadmitir su querella por falta de competencia objetiva. De hecho, los juzgados de Barcelona enviaron la querella a la Audiencia Nacional.

Andreu, al igual que el resto de sus compañeros de sala, Ana Revuelta y José Joaquín Hervás, creen que el juez instructor no fue lo suficientemente cuidadoso con el auto de inadmisión. Así, en una resolución de tres páginas a la que ha tenido acceso El Món, ve bien que el juez se quitara el problema de encima alegando falta de competencia objetiva, porque en ninguno de los delitos denunciados por Mas se puede identificar que fueran contra altos organismos del Estado. Sin embargo, le reprocha que incumple la ley porque no orienta a qué tribunal o juzgado debe ir a parar la causa. Es decir, a favor de qué judicatura se inhibe. Así, obliga al juez a dictar una nueva resolución que aclare a favor de qué juzgado de Barcelona se inhibe.

Parte dispositiva del auto que reabre la querella de Mas

Pegasus, el motivo

Mas se querelló por el supuesto espionaje con Pegasus contra el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, contra la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal, el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y contra exresponsables policiales como Eugenio Pino o contra el excomisario José Manuel Villarejo así como los exdirectores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y el general Félix Sanz Roldan. Además, dirigió la querella contra los fabricantes del software espía, la empresa NSO así como sus consejeros delegados.

