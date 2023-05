Interior va evitar investigar comptes catalans a Andorra per protegir l’emèrit

El Ministeri de l’Interior va evitar investigar uns 4.000 comptes bancaris de catalans a Andorra per protegir Joan Carles I. Segons avança el diari El País, un àudio de l’excomissari José Manuel Villarejo revela que els responsables del departament que dirigia Jorge Fernández Díaz no va voler estirar el fil perquè els clients catalans d’un banc andorrà tenien moviments sospitosos amb un compte suís vinculat al rei espanyol emèrit. Aquests àudios confirmen la informació publicada fa dos mesos per El Món, que destapar les maniobres d’interior per utilitzar Artur Mas, els Pujol i fins i tot el PSC per tapar els afers del borbó.

Villarejo es va reunir el febrer del 2017 amb l’exjutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, i durant la conversa –grava d’amagat per l’excomissari– li explica que la família Pujol guardava la major part de la seva fortuna al banc AndBank i no a la Banca Privada d’Andorra, entitat que va ser intervinguda el 2015. Villarejo explica que Interior era conscient d’aquest fet, però no van voler investigar més per si les perquisicions esquitxaven Joan Carles I.

El comissari jubilat José Manuel Villarejo arriba a un jutjat / Europa Press

El compte ‘Soleado’, la clau per protegir Joan Carles I

“El 2014, els vaig dir [a Interior] que els germans [Cierco, propietaris de BPD] podien ser uns xoriços, però l’autèntic moviment dur s’ha fet a través d’AndBank, on hi havia com 11.000 comptes, dels quals 4.000 eren de catalans, i era tot el moviment d’uns 2.000 milions que s’havien mogut per allà i que, com algunes de les transferències acabaven al compte Soleado [presumptament vinculada a Joan Carles I]…”, diu Villaerjo a Garzón.

L’exjutge li respon que coneix bé el cas del compte Soleado perquè va ser ell qui va ordenar la seva intervenció. El compte estava gestionat per Arturo Fassana, un suís gestor de grans comptes, que l’agost del 2008 va administrar i ocultar a Suïssa els 100 milions de dòlars que Joan Carles I havia rebut del rei de l’Aràbia Saudita. El 2009 Garzón va sol·licitar al país helvètic el registre del despatx de Fassana, que també gestionava el patrimoni de diversos imputats a la trama Gürtel com Francisco Correa.

Durant aquella operació, es va obtenir molta documentació que va ser redactada per amagar informació rellevant que no permetés identificar molts dels clients de Fassana, que feia servir el compte Soleado per ajudar milionaris espanyols a defraudar Hisenda. A partir d’aquí, Interior opta per abandonar les perquisicions en aquest compte i centrar-se en altres trames de l’Operació Catalunya. “Amb tot el merder que tenen a Catalunya i tal, van preferir reservar el compte Soleado a continuar una línia d’investigació”, conclou Villaerjo.