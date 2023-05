Arxiven la causa al comissari clau del cas Trias per incapacitat mental sobrevinguda

Era un dels comissaris claus de la policia patriòtica. De fet, era l’encarregat de la logística i el principal responsable del compte corrent fake de Xavier Trias. El seu nom, Enrique García Castaño, i era el cap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Comissaria General d’Informació, -UCAO, en l’acrònim en castellà- és a dir, el que proporcionava agents i sistemes per les investigacions. García Castaño, alies El Gordo o Big, estava a tots els operatius des de l’Operació Catalunya a l’Operació Kitchen i està processat en la macrocausa Tàndem per diversos delictes, tot i que no tenia cap acusació pel cas Trias perquè l’exalcalde i ara candidat de nou a l’Ajuntament de Barcelona no ha arribat a posar cap querella. El dos de maig del 2022, va patir un ictus del qual no s’ha recuperat i els forenses judicials descarten cap millora. D’aquí que el jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional hagi decidit arxivar la seva causa.

De fet, el jutge va tramitar la petició de la defensa de García Castaño, presentada el passat mes de març. El jutge Manuel García Castellón va donar trasllat al ministeri fiscal, que va fer costat a l’arxivament de la causa. Ara bé, el magistrat en la seva interlocutòria d’arxiu, a la qual ha tingut accés El Món, ha demanat que durant el mes de juny s’aportin els informes mèdics per fer un seguiment de la seva situació i puguin ser examinats de nou pel metge forense. La “incapacitat mental sobrevinguda” deixa fora de responsabilitat penal García Castaño, ja que a hores d’ara no és conscient de la seva situació processal i judicial.

Part dispositiva de la interlocutòria amb la que el jutge acorda arxivar la causa per Enrique García Castaño/QS

Un comissari de la vella escola

García Castaño era un home clau en l’estructura de la claveguera de l’Estat. De fet, era qui aportava els efectius humans, sistemes d’intervenció, aparells de vigilància i recerca de fonts per a la policia patriòtica. Protegit i amb una col·laboració molt estreta amb el comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo, el cap de la Unitat d’Afers Interns, Marcelino Martín Blas, i del mateix director adjunt operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia, Eugenio Pino. García Castaño també tenia accés als fons reservats utilitzats per obtenir informació contra els objectius de la policia patriòtica.