Aragó nega l'”acord tècnic” dels Jocs d’Hivern amb Catalunya

El govern aragonès ha rebutjat aquest dissabte l’“acord tècnic” dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030 per falta d’igualtat en la candidatura. D’aquesta manera, el Govern continua sense marge davant del desacord d’ambdós territoris que no acaben de trobar un punt en comú. “L’Aragó només donarà suport a la candidatura si és d’igual a igual i equilibrada en tots els aspectes. I, a dia d’avui, no hi ha cap garantia que la candidatura es vagi a plantejar en aquests termes”, ha afirmat el govern de Lambán.

La candidatura dels Jocs d’Hivern continua sent una incògnita. Va ser el govern català que el passat divendres va explicar que l’acord “tècnic” és previ al polític, que s’haurà de rematar properament. Segons el pacte actual, a Catalunya se celebrarien les proves d’esquí de muntanya (a Boí Taüll), hoquei gel (Palau Sant Jordi), esquí alpí, descens i eslàlom (La Molina-Masella), i ‘snow’ i ‘freestyle’ (Baqueira Beret). A l’Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons.

“Es tracta d’una candidatura d’Espanya, però l’Aragó no hi donarà suport si no queda salvaguardat i enfortit l’interès de la comunitat”, ha reblat el govern aragonès. “L’acord tècnic” entre Catalunya i l’Aragó pels Jocs d’Hivern es va filtrar ahir divendres i era previ a un pacte polític que s’havia de rematar “en els propers dies” per així presentar el projecte final al COI.

“Fins que no estiguin clars tots els aspectes de la candidatura, l’Aragó no hi donarà el vistiplau. La desconfiança amb tots els altres interlocutors és absoluta”, ha etzibat el govern aragonès. De fet, l’executiu de Lambán ha amenaçat que, en cas de discrepància, l’Aragó plantejarà la seva “pròpia alternativa” als Jocs Olímpics d’Hivern 2030.