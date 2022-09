Anna Gabriel: “L’esquerra independentista està millor que mai”

L’exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha defensat aquest diumenge que “l’esquerra independentista està millor que mai”, en un moment en què veu que impera el descoratjament i la desorientació i que pot suposar la fi d’un cicle polític. Abans de començar la seva intervenció per clausurar l’escola d’estiu del partit, ha estat rebuda amb un sonora ovació dels assistents, entre els quals s’ha pogut veure a la portaveu de la formació en el Parlament, Eulàlia Reguant, i al diputat Carles Riera, entre altres.

Gabriel ha assegurat que rebutja “paraules buides i personalismes” i assegura que la formació va “fins al final” perquè és “radical”. En l’acte de cloenda de l’Escola d’Estiu de la formació anticapitalista a la Nau Bostik de Barcelona, ha augurat que ens trobem davant del “tancament d’un cicle polític” en què l’esquerra independentista està “millor que mai”, on la CUP aposta per no enfonsar-se en un clima de “frustració, desànim i desorientació”. “Si us puc servir d’alguna cosa després de tant temps de ser fora és per contagiar-vos autoestima al màxim”, ha assenyalat en el seu parlament, on ha assegurat que l’esquerra independentista és necessària per defensar “la vida digna, l’alliberament del país, els drets i la justícia”.

Anna Gabriel, membre d’Endavant (CUP)

Primera aparició pública de Gabriel

És la seva primera aparició davant els mitjans després d’acudir el dimecres al Tribunal Suprem per a declarar com processada per presumpta desobediència per participació en la Declaració Unilateral d’Independència (DUI), i, segons fonts del partit, porta el cap de setmana participant en actes relacionats amb l’escola d’estiu. És per això que, l’exdiputada de la CUP ha volgut regalar algunes paraules als seus oients. A part, ha deixat clar el seu compromís amb l’esquerra catalana i ha recordat que cal lluitar cap als fronts comuns que té la societat catalana en el seu conjunt.