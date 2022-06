Anna Erra descarta presentar-se a la reelecció com a alcaldessa de Vic

L’actual alcaldessa de Vic, Anna Erra, descarta presentar-se a la reelecció a les properes eleccions municipals del 2023, segons ha avançat Nació Digital i ha pogut confirmar El Món aquest dimarts. Erra és membre de la nova executiva de Junts per Catalunya, revalidada per la militància el cap de setmana passat en el congrés nacional d’Argelers. Es dóna la circumstància que Erra va obtenir més vots que la presidenta del partit, Laura Borràs, que va quedar tercera en suports.

Erra va iniciar el seu primer mandat com a alcaldessa el 13 de juny de 2015. Anteriorment, de l’any 2007 fins el 2015 havia estat regidora de diferents competències com l’Educació, la Cultura, el Comerç i el Turisme, a banda de presidir l’àrea Social de l’Ajuntament de Vic des del 2007 fins al 2011.

Abans de passar a Junts havia militat a Convergència (fins al 2016) i al PDeCat. A les eleccions del Parlament del 2017 va formar part de la llista que encapçalava Carles Puigdemont, però no va sortir escollida. Finalment, però, després que Isabel Ferrer deixés de ser diputada en ser nomenada directora general de Protecció Civil, Erra va entrar coma diputada. El jutjat d’instrucció número 3 de Vic la va citar a declarar el febrer de 2019 pels missatges de suport als presos polítics que es van difondre l’estiu del 2018 durant setmanes a través de la megafonia del consistori. La causa, però, va ser finalment arxivada

Amb aquesta decisió, Erra segueix els passos de l’actual alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que també ha descartat ser la candidata de Junts a l’alcaldia de Girona per a les eleccions municipals del 2023. Madrenas no es presentarà a les primàries del partit per tal de buscar nou candidat de cara als comicis que s’han de celebrar l’any que ve. L’alcaldessa de Girona és l’actual Secretària de Política municipal i Coordinació Parlamentària de Junts i també forma part de la precandidatura unitària per a la renovació de la direcció del partit en el congrés del 4 de juny.