L’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat fins a tres vegades que el president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, “tindrà problemes per caminar per Catalunya”. Colau ho ha dit durant la tertúlia d’aquest dimarts, 6 d’octubre, al programa Cafè d’Idees de La 2 Cat, on ha afegit que el líder de Junts es trobarà amb “una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que han deixat milions de persones desemparades, amenaçades de desnonament, amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats”. Les declaracions de Colau han provocat que l’advocat Quim Gonter hagi presentat una queixa al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per aquestes declaracions de Colau, ja que considera que són constitutives de la incitació, o almenys l’apologia, de la violència o la intimidació contra Carles Puigdemont.
La queixa al CAC remarca que aquestes afirmacions –destacades per la mateixa emissora pública a les seves xarxes socials– poden assignar-se a una infracció per “incitació a la violència, que pugui fomentar comportaments antisocials, abusos, imprudències, conductes agressives i la destrucció de béns culturals o naturals”, tal com recull la normativa del CAC. El motiu argumentat per Colau per pronunciar aquestes advertències es remunta al sentit del vot de Junts per Catalunya en el marc d’unes votacions parlamentàries. Així i tot, el denunciant subratlla que el discurs pronunciat a la televisió pública ultrapassa els límits de la crítica política. L’escrit al·lega que les paraules de l’exbatllessa no només podrien constituir una incitació directa a la violència física o verbal contra la figura de Puigdemont, sinó que, si més no, “es configuren com una justificació i una apologia cap a les conductes violentes o antisocials” que pugui patir el líder de Junts. En aquest sentit, el text remarca que aquesta mena de discursos “no han de tenir cabuda en una televisió pública”.
Pel que fa a l’àmbit competencial, la queixa defensa la legitimitat del CAC per intervenir-hi malgrat tractar-se d’un canal estatal. S’argumenta que, segons la Llei 2/2000, les emissions específiques per a Catalunya estan sotmeses a l’actuació del Consell i que, fins i tot en situacions on no hi hagi una autoritat directa, l’òrgan regulador català té la potestat d’instar l’autoritat audiovisual competent a adoptar les actuacions o sancions corresponents. Gonter ha explicat a El Món que les declaracions de Colau són “una crida indirecta a l’escarni i castigar per mètodes no democràtics a Carles Puigdemont per una votació”. “Què passaria si aquestes crides es fessin contra ella o altres col·lectius?”, es pregunta, afirmant que és una conducta que no es pot tolerar.
🗣️ “Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya” ☕ @AdaColau diu que el líder de Junts “haurà de respondre” al ‘no’ als decrets d’habitatge 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/IyKH7lUI3b— Cafè d’idees (@cafedidees_rtve) October 6, 2026
Indignació a les files de Junts per Catalunya
D’altra banda, les declaracions de Colau han provocat indignació entre els dirigents de Junts per Catalunya. El diputat al Congrés Josep Maria Cruset ha recordat a l’exalcaldessa que “els problemes els tenim per caminar per la Barcelona que vas deixar tu sense haver de patir per la nostra seguretat”, mentre que Aleix Clarió, assessor de Puigdemont, ha alertat que el risc que pugui patir el president a l’exili serà “per la quantitat de tarats que li voldran fer mal gràcies a personatges com tu, que normalitzeu i animeu la violència”. D’altra banda, el senador Eduard Pujol ha qualificat l’exalcaldessa de “campiona del món en desnonaments” i d’actuar amb “barra, mentint i amenaçant”. Finalment, el regidor i cap de llista de Junts per Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha reblat que Colau “es va beneficiar de les clavagueres de l’estat per calumniar el batlle Trias i ara amenaça el president Puigdemont”, acusant-la d’encarnar una política “populista, demagoga i sense ànima”.