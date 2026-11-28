Hi ha una expressió que apareix sistemàticament a totes les campanyes electorals, però que en el tancament d’aquesta s’ha fet especialment irritant. Estic parlant del mantra aquest del vot útil. Tots els partits, cadascun des de la seua trinxera, ens demanen que els votem per evitar una catàstrofe. Uns diuen que cal frenar la dreta, d’altres que cal fer fora el govern autoanomenat d’esquerres, i els independentistes intenten aturar la sagnia de vots que pateixen des de fa més de cinc anys. Tothom ens explica què passarà si ens abstenim o si se’ns acut votar algú que no siguen ells. Però ningú no ens explica quina utilitat va tenir votar-los a les eleccions anteriors.
Ha arribat l’hora de capgirar el debat. Si es tracta d’utilitat, hem de fer balanç de què han aconseguit els ciutadans que els varen fer confiança. Han complert les expectatives? Estam millor o pitjor que abans de donar-los la possibilitat de governar? I si resulta que votar-los l’última vegada no va ser útil? I si resulta que el problema és que estam governats per inútils?
El PSOE es presenta com el gran partit de l’esquerra espanyola. Però, després de vuit anys de govern, algú podria explicar-nos en què es nota que Espanya ha estat governada per l’esquerra? És cert que s’han aprovat mesures socials i laborals, però el poder adquisitiu dels salaris fa dècades que no puja de manera perceptible, les desigualtats creixen, la classe mitjana s’empobreix mentre el cost de la vida i la pressió fiscal van en augment.
I si el PSOE no pot exhibir èxits més enllà de mesures tant propagandístiques com ineficaces, Sumar, que havia de ser l’ànima transformadora del govern, encara ho té més difícil per justificar la utilitat de votar-los. Se suposa que amb ells el govern havia de ser realment transformador però cap de les seues grans apostes s’ha materialitzat?
Aquestes eleccions es varen plantejar com un plebiscit sobre les polítiques d’habitatge. Després de vuit anys de governs socialistes, sempre amb el suport dels partits situats a la seua esquerra (quasi sempre amb ministres), l’accés a l’habitatge ha esdevingut el principal problema dels ciutadans. Han aprovat una llei d’habitatge, han anunciat plans i han fet promeses, però el problema s’ha agreujat de forma radical. El mateix podríem dir dels serveis públics: mentre continuen anunciant recursos, reformes i plans de xoc, no fan més que deteriorar-se i saturar-se. De fet, no han aprovat ni un sol pressupost en tota la legislatura.
D’ERC i Junts millor que no en parlem. Han negociat investidures, pressupostos i estabilitat parlamentària a canvi de compromisos que havien de representar avenços històrics per a Catalunya. Ens van parlar d’amnistia, de taules de diàleg, de finançament, de sobirania i de reconeixement nacional. L’amnistia varen dir que només era la precondició per començar a parlar, i que tot ho cobrarien per avançat. Al final els pactes amb ERC han estat una enganyifa, com sempre, i els de Junts s’han trencat perquè el PSOE, oh sorpresa, no ha complert res de res. Quina utilitat té tornar-los a votar?
Ara, però, tots tornen a tenir una gran raó per demanar-nos el vot útil: cal frenar l’extrema dreta. És una amenaça seriosa. El creixement de les forces reaccionàries és exponencial, també a Catalunya. Però hi ha una pregunta que ningú no sembla disposat a respondre: com és que, després de tants anys amb governs d’esquerres fent bandera de la lluita contra l’extrema dreta, els partits d’aquest espai són més forts que mai? A Europa l’extrema dreta fa dècades que ha penetrat a tots els parlaments i a Espanya només hi són des que governa Sánchez. Pel que fa a Catalunya, no teníem una extrema dreta pròpia fins que tots els independentistes es varen lliurar al PSOE. Algú pensa que és casualitat?
Potser resulta que frenar l’extrema dreta no és aconseguir més vots que ells in extremis cada vegada que hi ha eleccions. Potser la gent necessita habitatge, salaris dignes, serveis públics, seguretat i la sensació que la política serveix per canviar les coses. Quan els que governen no aturen el deteriorament de les condicions de vida ni fan polítiques realment útils, sinó que incompleixen reiteradament les seues promeses, deixen un espai immens per a l’extrema dreta.
Si Catalunya està cada vegada més espanyolitzada, el jovent és cada vegada més reaccionari, i l’extrema dreta no fa més que créixer, potser és que els que ara ens demanen el vot útil per frenar-los també han estat incapaços de complir aquest objectiu. En definitiva, que aquells que ara ens demanen el vot útil han estat uns complets inútils a l’hora d’evitar els problemes que ara volen solucionar. I si resulta que ja han governat prou temps per a demostrar que votar inútils mai no és útil?