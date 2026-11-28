Havia patit estoicament el trenc matrimonial de tres dels seus fills, Diana de Gal·les havia publicat la biografia Diana: Her True Story i un incendi havia cremat gran part del castell de Windsor, goig i alegria de la corona i el regne. Sota aquelles calamitats encadenades, Elisabet II va fer el discurs en què celebrava quaranta anys de l’arribada al tron i la reina d’Anglaterra va amollar l’expressió que l’acompanyarà al llarg de la història: “annus horribilis”.
Elisabet II era reina anglesa, encara definida per l’elegància imperial. Per això el llatí –tan exquisidament poc britànic– i la contenció –tan d’agrair a l’extraradi– la definien. La monarca eterna va recuperar la llengua de Virgili i de Joan Lluís Vives per a la paremiologia popular mundial. Els déus la reconforten on siga!
Aquesta mateixa setmana el dux Ricard Ustrell, afilerat amb Elisabet II, va sentenciar al seu programa que “la vulgaritat és una decisió”. Escriure, doncs, “unes eleccions de merda” és una decisió vulgar, de paper d’estrassa i got i ganivet. Una crisi familiar reial i la destrucció parcial del més alt baluard de la corona exigien elegància i contenció. Aquestes eleccions espanyoles que ara hem de patir exigeixen una síntesi més aclaridora i popular. Perquè aquestes són només i emfàticament unes eleccions de merda.
Vista des de Catalunya, la part espanyola –perquè a Catalunya hi ha la part espanyola i la pròpia–, la que manarà –o no– després de conèixer-se’n els resultats fa por o pànic. Alberto Núñez Feijóo cantarà missa o absoltes, però si arriba a ser president serà amb la crossa de Santiago Abascal i per on passarà aquest tàndem només hi haurà lloc per a la brossa. Són el cavall d’Àtila en celtibèric. Tots dos, tant Feijóo com Abascal, fan aquests dies cara d’angelet contingut, però allà on manen aproven el que aproven. Destrucció i corrosió.
Aquesta mateixa setmana al País Valencià s’ha sabut que la policia educativa que ha disparat la Generalitat ha obert una investigació contra un mestre arran de la denúncia d’un pare que l’acusa d’haver parlat de la vaga general el dia de la vaga general. El denunciat confessa, anònimament, haver sentit “pànic, tristor i ràbia”. La por s’ha escampat sota el Micalet. Aquesta és la pau del PP.
Quant a Abascal, encara que el falangista es mude de demòcrata, falangista es queda. La principal treta del dimoni, segons els catòlics, és fer-nos creure que no existeix. Això pretén el nou Queipo de Llano, que ara es vol fer passar per Elena Francis.
El govern de Pedro Sánchez ha intentat avançar socialment a còpia d’errors, bonys i forats. Les polítiques que tant agraden i tant reivindiquen Ernest Urtasun i Ada Colau han aconseguit que una bona part de la població més sensata es quede a casa o es decante pel decret d’unificació que conformen PP i VOX. Enhorabona! Però ells n’han quedat pagadíssims i reivindiquen amb la cresta ben roja qualsevol error. Això ha fet el govern de Sánchez. El d’Abascal i Feijóo serà com el salfumant. La gota del verí de Xenoform travessant implacablement tots els pisos de la Nostromo.
Al davant –i en contra– hi ha el líder que millor ha sabut en tota la post-Transició espanyola combinar corrupció, incompetència i xerrameca avellutada. Parar el feixisme amb aquest raboser és com aturar un moltó amb un boc. Només fan ganes de votar Sánchez per contrariar l’infame Felipe González, que reparteix carnets de legitimitat com si el GAL haguera estat un desodorant.
Al costat de Sánchez hi ha la tropa irredempta dels Sumar, Podem i tutti quanti. Mai uns equivocats havien estat tan satisfets dels propis errors. Per acabar d’adobar el sainet quan no proclamen victòries desastroses es barallen entre ells.
Vista des de Catalunya, la part catalana, la que no se sotmet a l’obediència espanyola, obeeix quimeres, imbecil·litats o odis. Esquerra Republicana ha triat acompanyar –amb Podem– el PSOE al purgatori per evitar l’infern. En el millor dels casos això els portarà a una nova legislatura tan espectacular com la vella. Catalunya tornarà a ser rica i plena el segle trenta. Enhorabona! I ben pagats que n’estan! I pocs pagats que quedaran.
Junts segueix devotament i iradament el deixant del president Puigdemont. Carles Puigdemont fa bona la teoria que només es pot governar des de l’exili si ets general, et dius De Gaulle i t’acompanyen els anglesos. No es pot posar un partit “al centre” a colp de colps. L’entrevista al diari –diari només perquè ix cada dia– El Mundo i el rosari de proclamacions i declaracions que se n’han derivat formen una compilació completa d’odi prescindible. Sempre podran dir que, si no ho hagueren fet, encara els hauria anat més malament…
El cànon que es pretén parlamentari inclou aquesta vegada l’alegre grill de creïlla que és Jordi Graupera. Jutjar-lo, a ell i a la colla que l’acompanya poc piament, seria injust, perquè Graupera mai ha plantat un diputat a Madrid. N’haurien de traure un només per veure què fa la criatura al cementeri dels elefants encolerits. Rufián contra Graupera seria com Fantômas versus Moriarty.
El catàleg independentista que ofereixen aquestes les eleccions no inclou la CUP, no siga que algú haguera tingut l’ocurrència de votar-los. Ni Aliança Catalana, que, cante el que cante Sílvia Orriols, sembla haver decidit prestar una pila de vots a VOX a Espanya perquè arrase més de gust Catalunya. Abel Cutillas i Enric Vila s’esgargamellen per explicar per què no s’ha de votar. Si això té cap efecte, se sabrà diumenge a la nit, amb el contrast entre els vots a Catalunya i a Espanya. Quants del mig milió d’independentistes que han decidit abstenir-se fins ara els faran cas?
Això és tot i això és poc.
El 23 de novembre de 1979 Joan Fuster va fer 57 anys. Cansat i irritat per les misèries pròpies i alienes, va escriure un petit article on s’examinava: “Ja soc vell. I ho note, sobretot, moralment. El meu cos, molt deteriorat –les artèries s’endureixen, els cardiogrames fan pronòstics luctuosos, i encara que el fetge i els ronyons aguanten, ja no se m’empina…”. Des d’aquesta realitat tan ingrata, Fuster feia la discectomia a la sarsuela política valenciana, que desbudellava sense pietat, i concloïa: “La Dreta fa el seu fet: és una opció de classe, de religió i de flatulències regionalistes. L’esquerra no està a l’altura de les circumstàncies. És trist arribar a la vora dels seixanta, i sent d’esquerra, descobrir que la meua esquerra és una bona merda… “Cumpleaños feliz…”.
Tan trist com, passats els 65, constatar que aquestes eleccions, les d’ara, les d’aquest diumenge, són unes eleccions de merda.