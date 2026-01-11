Gaudí, robat a plaer

L’esdeveniment inaugural de l’Any Gaudí, celebrat dissabte passat a Reus, va ser un acte de pornografia imperialista que va intentar fer passar el nostre geni per espanyol. El xou va ser sobretot en castellà, tant en la narració com en els diàlegs, i es va fer servir la IA per fer parlar Gaudí en castellà -amb accent de Valladolid i amb veu de titafreda. La veu gravada d’un actor que el representava sí que era en català, però parlava un català absurd, amb una fonètica que també semblava de Valladolid. També es van inventar que Gaudí fes un viatge transformador a Andalusia amb l’objectiu de poder entatxonar-hi uns minuts de música i estètica espanyola: “El sur me llamaba con fuerza: Al-Andalus me esperaba”, li van fer dir els molt depravats. He llegit que en alguns punts fins i tot s’hi van referir com a “Antonio”, però jo m’ho he mirat i això no ho he sentit. En qualsevol cas, també van sonar cançons en francès, en alguna llengua africana i en altres idiomes estrangers, tot per evitar que Gaudí semblés massa català.
Res no explica millor el moment en què ens trobem i els perills que correm que el fet que aquest espectacle hagi pogut existir. I que s’hagi retransmès per TV3. Qui n’és el responsable? Molta gent, tots els nodes de la xarxa. D’entrada, a l’Ajuntament de Reus hi governa el PSC amb ERC, a més d’un partit local d’aquests que van de neutres i que, per tant, acaben treballant sempre pels més forts. Quina parella de ball va triar l’Ajuntament de Reus per organitzar l’esdeveniment? La Real Federación Española de Patinaje, que ja ho diu tot. Per a rematar, també hi col·laboren la Diputació de Tarragona i el Consejo Superior de Deportes.
L’alcaldessa de Reus és del PSC. El regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens Salvador, és d’ERC. Aquest senyor, que amb el càrrec que té caldria esperar que hagi estat els últims dos pensant dia i nit en l’Any Gaudí, hauria de dimitir. Si no va llegir el guió, hauria de dimitir per incompliment de funcions bàsiques. Si el va llegir, hauria de dimitir per enganyar els votants, per ser còmplice actiu d’un ultratge a la cultura i a la llengua que ha estat votat per defensar. Estic segura que ara mateix la majoria dels tècnics que treballen a la regidoria de Cultura i Política Lingüística se senten frustrats i avergonyits.
Els grups municipals de Junts i la CUP s’han limitat a criticar el, mai més ben dit, espectacle. Tenint en compte d’on venen i què fan aquests dos partits -especialment Junts, que governa amb el PSC a desenes de municipis-, fa riure una mica. Quan no prediques amb l’exemple, tot acte virtuós sembla oportunista i postís. En tot cas, és cert que hauria estat molt pitjor que no n’haguessin dit res. Aliança Catalana, que encara no té representació a Reus, va trigar una vida a reaccionar, però finalment el grup local del Baix Camp va anunciar que intentaran denunciar l’incompliment del reglament lingüístic de l’ajuntament. Junts ha demanat explicacions a la CCMA per la retransmissió de TV3. Més enllà d’això, els partits no n’han volgut fer un escalatge nacional i tot ha quedat reduït a la queixa local. Malauradament, ja ho sabem, la preservació de la catalanitat no és la prioritat número u de cap partit.
Com a reacció a les crítiques, l’ajuntament va emetre un comunicat que semblava el d’un colon acabat d’aterrar que no entén els indígenes que vol dominar. D’una banda, es desresponsabilitzaven del guió, al·legant que ells només s’havien encarregat de cedir l’espai i de fer difusió de l’acte, com si als catalans ens hagués de consolar el fet que l’Ajuntament de Reus hagi delegat el relat sobre Gaudí a la Real Federación Española de Patinaje. D’altra banda, l’ajuntament justificava el format bilingüe amb els clàssics arguments del supremacisme castellà: que nosaltres hem d’entendre que l’espectacle està pensat per fer gira per Espanya, que els patinadors i els seus familiars, presents a l’acte, són d’Espanya, i que la intenció de la federació és “contribuir a la difusió nacional [espanyola] i internacional” de Gaudí. Per acabar, reafirmaven el seu compromís amb el català i amb el Pacte Nacional per la Llengua.
A Esquerra Republicana primer li colen un Gaudí espanyol i després s’endrapa aquesta botifarra de comunicat. La baixada de pantalons és tant grollera que des d’ERC Reus s’han vist obligats a publicar un comunicat propi desmarcant-se del que havia emès el govern al qual pertanyen, demanant disculpes per l’ús del castellà a l’acte i assegurant que a partir d’ara ja vigilaran perquè no torni a passar. No han dit res d’impedir la gira per Espanya. La retransmissió encara està penjada a TV3. I ningú no ha dimitit. Tampoc no ho ha demanat ningú, diria. Tenint en compte el volum de la injúria, es podria dir que als responsables els ha sortit gairebé gratis.
I això és Catalunya, en aquests moments. Les forces espanyolitzadores avancen per un camp buit, o mig buit a molt estirar. Això és el que ha de canviar. No podem deixar que se’n surtin en totes les baules de la cadena, com ha passat en aquest cas, en què el magma espanyolitzador s’ha pogut imposar en totes les capes necessàries, des de l’Ajuntament de Reus fins a TV3, passant pels directors artístics del xou -que són catalans-, per tots els partits de l’oposició -que no han estat prou pendents i que a toro passat s’han queixat a mitges- pels Xiquets de Valls, que es van prestar a participar en aquest robatori nacional, i també pels reusencs i pels catalans en general, que més enllà del rebombori no hem respost amb un contracop que estigui a l’altura de l’atac. A mi em sembla que el nostre objectiu ha de ser que la catalanitat s’imposi en el màxim d’espais possibles, i que si hem de posar la força en algun punt és precisament en evitar que saquegin els nostres tresors més preuats. A l’article del mes passat, titulat “Resistències municipals“, proposava algunes mesures perquè la catalanitat planti cara i guanyi torcebraços nacionals des de la política municipal. Ara, amb el cas Gaudí, es veu clarament que les forces assimiladores estan fent pressió en aquest sentit, però en la direcció contrària, com sempre a la brava i amb els seus tentacles intrusius i llefiscosos. I mentrestant nosaltres parlant de geopolítica per intentar salvar qualsevol cosa que no sigui la nació catalana.