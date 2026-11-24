No, el títol de l’article no és cap broma. Soc conscient que el coneixement de la realitat espanyola, per petit que sigui, fa pensar que aital afirmació és, en el millor dels casos, una extravagància de l’autor. Jo diria més, diria que és una antilogia, atès que pretén aconseguir un efecte. Pretén aconseguir que la reflexió s’imposi a la inèrcia. Ho dic perquè n’hi ha prou d’estudiar una mica la personalitat catalana, la seva psicologia i els seus trets caracterològics –l’etnòleg Josep Maria Batista i Roca podria ser-ne un gran referent– per concloure que els catalans necessiten ser portats al límit per reaccionar.
No tothom és així, és clar que no. Hi ha persones que els bull la sang, en veure la quantitat d’energia que certs catalans esmercen en la salvació de la democràcia a Espanya i la indiferència que els mereix la defensa de la llibertat nacional de Catalunya. I és precisament perquè no pensen fer res per recuperar aquesta llibertat, que ens volen abstrets en el discurs de la dreta i l’esquerra espanyoles. Talment com si la independència de Catalunya depengués de la victòria del PSOE i de Podemos i Frente Amplio, que a casa nostra catalanitzen el seu nom per amagar que tenen el cervell a Madrid.
L’esquerra espanyola és un narcòtic que no sols deixa els catalans en estat de somnolència permanent, sinó que també els anestesia la consciència i la dignitat. Camàndules com ara “concòrdia” i “reencuentro” tenen aquest objectiu: fer-nos creure que els drets nacionals de Catalunya generen problemes de convivència, i que és en nom d’aquesta convivència que hem de deixar de ser qui som i fer-nos espanyols. És també l’eslògan d’ERC: “Vota’ns per frenar la dreta”. Però ¿és aquesta, la política independentista de present i de futur? Votar eternament PSOE per impedir que governin PP-Vox? De debò el PSOE ens farà lliures? Ni amb el PSOE ni amb cap esquerra espanyola Catalunya serà mai lliure. PSOE, Podemos, Sumar, Frente Amplio… són sigles nacionalistes espanyoles en la mateixa mesura que UGT i Comissions Obreres són sindicats nacionalistes espanyols, i tots, absolutament tots, abracen la idea franquista de la “unidad de España”. A Franco li discuteixen altres coses, sí, però aquesta no. La seva idea capital, la idea suprema, la de la “sagrada unidad”, no.
De l’esquerra espanyola, no vindrà mai cap bri de llibertat per a Catalunya. Mai. Però això no és el més greu. Al capdavall, la llibertat tampoc no vindrà mai de la dreta. El més greu és que l’esquerra, anestesiant la consciència catalana, desactiva tota possibilitat de rebel·lia. La dreta, per contra, provoca l’efecte oposat. Amb relació a Catalunya, esquerra i dreta pensen el mateix, però mentre la primera és cínica i sibil·lina, la segona va a cara descoberta i no se n’amaga, cosa que, sense pretendre-ho, la converteix en una aliada de la causa de Catalunya, perquè desperta la gent. És quan la catalanofòbia més ferotge es desferma, és quan algunes engrunes competencials es poden perdre, és quan els dits espanyols oprimeixen amb més força el coll català, que els catalans reaccionen i recorden que viuen en captivitat. Va ser amb un govern del PP a Espanya, ferotge enemic dels drets nacionals catalans, que Catalunya va organitzar manifestacions mai no vistes, amb dos milions de persones al carrer; va ser amb un govern del PP a Espanya, dient-nos que vagaríem secularment per l’espai sideral, que els catalans es van treure la samarreta del seu partit i es van posar la catalana; va ser amb un govern del PP a Espanya, amenaçant-nos amb totes les penes de l’infern, que Catalunya va ser assertiva i va organitzar un referèndum d’independència; va ser amb un govern del PP a Espanya, obrint caps catalans a cops de porra, que Catalunya va votar tossudament alçada l’1 d’Octubre de 2017.
El nostre despertar sota un govern del PP i la nostra somnolència sota un govern PSOE s’expliquen perquè les persones percebem ràpidament els canvis, però ens habituem de seguida a la constància. La constància, l’habitud, per més que siguin en règim de captivitat, ens transmeten una falsa sensació de seguretat, d’ordre o d’harmonia que ens fa passius, mandrosos i indolents, a més de dòcils i manipulables. Tant és que aquesta sensació sigui un parany letal que ens va fonent sense adonar-nos-en. Nosaltres, empesos pels missatges demagogs i baladrers de certs partits, no en detectem el perill i ens hi acomodem. I en el marc d’aquesta ‘comoditat’ percebem tota crida a la presa de consciència com una radicalitat, com un extremisme que posa en perill la nostra estabilitat. Que ens facin aixecar del sofà –per danyós que sigui el moble–, just quan havíem trobat la posició, ens resulta enormement antipàtic.
Té molta raó Míriam Nogueras, en dir que “un govern de la dreta espanyola només fa el país més fosc” i que si PP i Vox arriben a la Moncloa només portarà “retrocés”. I tant! Hi estic molt d’acord. Però, que potser ha estat un avenç, un govern del PSOE? En què ha avançat Catalunya, sota el govern de Pedro Sánchez, i de retruc de Salvador Illa? Està potser Sánchez a favor que Catalunya decideixi lliurement el seu destí, o, com PP i Vox, hi està en contra? Ell ho ha dit ben clar: la llibertat de Catalunya va en contra de la “normalització”. Per al PSOE, la “normalització” és la submissió de Catalunya a Espanya. No contempla cap altre estadi. Això sí, el PSOE mata sense fer soroll. Cantava Raimon que “de vegades la pau no és més que una paraula buida per a no dir res; de vegades la pau fa molt més mal”. Doncs bé, d’això es tracta, de no confondre la pau amb la llibertat. La pau dels règims espanyols, dreta o esquerra, només condueixen a la desaparició de Catalunya com a nació. El PSOE dispara amb silenciador; PP i Vox disparen tal com surt. I és justament això darrer el que fa que l’independentisme reaccioni, que s’activi, que es cohesioni i que desestabilitzi Espanya.
La dreta irromp violentament. Sentim les seves trompetes tocar ‘Degüello’ i ens despertem de cop. I és que és just en aquestes situacions, que els humans reaccionem. L’esquerra espanyola pinta els barrots de la gàbia catalana, la dreta els electrifica. I, en fer-ho, ens fa veure que, per molt lluents que estiguin els barrots, la vida dins la gàbia no és vida. Tots els immensos cabals d’energia que dediquem a la política de pedaços són els immensos cabals d’energia que deixem de dedicar al nostre alliberament, ja que totes les causes que tan justament reivindiquem –econòmiques, socials, educacionals, culturals, sanitàries, lingüístiques…–, totes, totes, totes, absolutament totes, depenen de la causa principal, que és la manca de llibertat de Catalunya. La resta és voler construir una casa començant per la teulada. Guardem-nos, doncs, de la falsa sensació de seguretat que transmet l’opressió estable i que ens fa creure que tot va bé. La Catalunya d’avui, governada per PSOE-ERC, és la viva imatge d’aquell home que netejava vidres a Nova York. Era un home molt confiat, molt tranquil i pragmàtic, i, per bé que l’infravaloraven laboralment, ho acceptava perquè, segons deia, era una infravaloració molt educada. Un dia, netejant els vidres exteriors del pis seixanta, va fer un moviment brusc a la góndola i va caure al buit. Confiat, tranquil i pragmàtic com era, no es va alterar gens i mentre anava caient anava dient: “Per ara, tot va bé”. “Per ara, tot va bé”. “Per ara, tot va bé”.