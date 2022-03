Zelenski insta Israel a evitar una “solució final” contra Ucraïna

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha demanat a Israel abandonar la seva neutralitat i donar suport a Ucraïna per evitar una “solució final”, un “genocidi” de les forces russes que han atacat el seu país i ha comparat així aquest atac amb l’Holocaust, informa l’agència Europa Press. “Els russos utilitzen la terminologia del partit nazi. Volen destruir-ho tot. Els nazis l’anomenaven ‘la solució final a la qüestió jueva’ i ara a Moscou estan fent servir aquestes paraules, ‘la solució final’, però ara contra nosaltres i la qüestió ucraïnesa “, ha afirmat Zelenski en una intervenció per videoconferència davant la Knesset o el Parlament israelià.

Rússia aspira a “la destrucció total del nostre poble, el nostre estat, la nostra cultura i fins i tot el nostre nom: Ucraïna”, ha dit Zelenski, alhora que ha recordat que la data de l’inici de la invasió, el 24 de febrer, coincideix amb la de la fundació del Partit Obrer Nacional Socialista alemany el 1920.

“El nostre poble vaga pel món a la recerca d’un lloc just com vosaltres també vau vagar (…) a la recerca de seguretat, per sobreviure i viure en pau”, ha argumentat, segons recull el diari ‘The Times of Israel’. Zelenski ha afirmat que durant l’Holocaust, Ucraïna va ajudar els jueus i ara demanen reciprocitat.

Així, ha qüestionat per què Israel no està ajudant Ucraïna “ni tan sols donant visats”. “Què és? Indiferència?, càlculs polítics?, ¿inmediar sense triar un bàndol?”, ha retret. “La indiferència mata. Els càlculs poden ser erronis. Pots mediar entre països, però no entre el bé i el mal”, ha dit. “Podem preguntar moltes vegades per què no ens doneu armes. Per què Israel no ha imposat sancions importants a Rússia. Haureu de respondre aquestes preguntes i viure amb això”, ha advertit.

Després d’aquest discurs, diversos diputats israelians han manifestat la seva “indignació” per les comparacions entre l’Holocaust i la guerra a Ucraïna. “Vordeja la negació de l’Holocaust”, ha afirmat l’exministre i diputat del partit Likud Yuval Steinitz.

“La guerra és sempre terrible, però comparar una guerra convencional, malgrat com és de dura, amb la destrucció de milions de jueus en cambres de gas durant la solució final és una completa distorsió de la realitat”, ha argumentat.

“Admiro el president d’Ucraïna i suport al poble ucraïnès de cor i amb fets, però la terrible història de l’Holocaust no es pot reescriure”, ha afirmat el ministre de Comunicació israelià, Yoaz Hendel, que ha recordat que el genocidi jueu durant la Segona Guerra Mundial “es va perpetrar també a la terra d’Ucraïna”. “La guerra és terrible, però la comparació dels horrors de l’Holocaust i la solució final és indignant”, ha apuntat.