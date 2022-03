Un ucraïnès que viu a Sabadell busca desesperadament la seva família

Serhii Pinshuc té 27 anys, és un ucraïnès refugiat a Catalunya. Viu a Sabadell des de fa sis mesos, no parla encara ni castellà ni català i això fa encara més difícil la seva recerca d’ajuda en uns moments difícils per a ell. Des del seu compte a Instagram ha publicat missatges demanant ajuda per trobar els seus familiars a Ucraïna. Pinshuc va arribar a Catalunya com a refugiat per la seva condició d’homosexual, i actualment està en procés de casar-se amb un català, explica en conversa amb EL MÓN. Tot i la seva joventut, té un fill de 8 anys a Ucraïna i l’està buscant desesperadament, més a més dels seus nebots i la mare d’aquests, afirma.

“No puc esbrinar on són exactament. Ha de ser a la regió de Kíiv, al districte de Polesky”. La guerra ha entorpit totalment la comunicació, assegura Pinshuc. “Vull trobar-los, no sé on són, no tenen internet, no els puc contactar en absolut”. La recerca dels familiars l’està fent de moment a cegues. Ha intentat trobar informació a través del consolat ucraïnès a Barcelona, però la resposta que ha obtingut és que si reben alguna informació ja l’avisaran. Ara en Serhii està pensant en marxar a Ucraïna a buscar-los, tot i que si entra al país potser no en podrà sortir i s’haurà de quedar a la reserva per lluita contra els russos, admet.

El fill de Serhii Pinshuc, que intenta localitzar a Ucraïna a través de les xarxes socials / Instagram

En Serhii diu que ell és orfe i no vol perdre els familiars que té a Ucraïna. “No vull que desapareguin, no m’ho perdonaria a mi mateix”. Però les dificultats per localitzar-los són enormes. La darrera vegada que va parlar amb ells va ser abans de la guerra. “Viuen en un lloc on no hi ha connexió, no em poden dir res perquè no tenen connexió”, assegura.

Els nens són una de les principals víctimes del conflicte actual a Ucraïna. Segons la Unicef, la guerra ha deixat 7,5 milions de nens i nenes en risc. Es calcula que un milió de menors han sortit del país un cop va començar la guerra i algunes informacions indiquen que n’hi ha molts que no poden sortir del país perquè són orfes i no tenen mitjans per sortir-ne.