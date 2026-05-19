Trump promet un cop més que la guerra a l’Iran acabarà “molt aviat”

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a afirmar aquest dimecres que espera assolir “molt aviat” un acord per posar fi al conflicte amb l’Iran, obert arran de l’ofensiva llançada per sorpresa el 28 de febrer pel país nord-americà i Israel. No és el primer cop que Trump fa aquest tipus de declaracions optimistes: el mandatari insisteix reiteradament que Teheran “està cansat” i que les autoritats iranianes anhelen un pacte amb Washington.
“Acabarem aquesta guerra molt aviat. Tenen moltes ganes d’arribar a un acord. Estan cansats”, ha afirmat el dirigent nord-americà en unes declaracions recollides per Europa Press, i ha tornat a defensar la seva ofensiva. El magnat estatunidenc argumenta que el conflicte hauria d’haver passat durant els “últims 47 anys”, amb l’inici de la Revolució Islàmica que va derrocar el darrer xa (monarca) de l’Iran. “Algú hauria d’haver fet alguna cosa al respecte. Passarà i passarà ràpidament. Veuran com es desplomen els preus del petroli”, ha assenyalat.
Així, insisteix que l’Iran “no tindrà una arma nuclear”, en línia amb les seves acusacions contra Teheran sobre un suposat programa nuclear militar, la qual cosa ha estat desmentida per les autoritats iranianes i descartada fins ara pels estudis de l’Organisme Internacional per a l’Energia Atòmica (OIEA). “Ho aconseguirem d’una manera amable”, ha conclòs.
El Senat li retira poders mentre ell promet la pau
Les paraules de Trump arriben poc després que el Senat nord-americà aprovés per primer cop una resolució per limitar els poders de guerra presidencials i potencialment retirar les tropes nord-americanes del conflicte amb l’Iran. La mesura ha rebut la llum verda després que quatre republicans hagin trencat files per votar amb la bandada demòcrata, que ha vist avançar el text a la cambra alta després de set intents fallits.
Paral·lelament, les declaracions s’emmarquen en l’anunci de la suspensió dels atacs que, suposadament, estaven previstos per dimarts. El magnat va ajornar-los “dos o tres dies” a petició dels aliats àrabs (l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Qatar) davant de possibles avenços en les negociacions, mediades pel Pakistan. Teheran, d’altra banda, no s’ha pronunciat sobre possibles progressos diplomàtics.
La diferència en les postures de Washington i Teheran han impedit dins ara la celebració d’una segona reunió a Islamabad, que va acollir una primera trobada cara a cara després de l’acord d’alto el foc pactat el 8 d’abril, prorrogat indefinidament des d’aleshores per part de Trump.
El bloqueig de l’estret d’Ormuz i el recent assalt i confiscació de vaixells iranians a la regió per part de l’exèrcit dels EUA ha estat un dels motius esgrimits per Teheran per no assistir a Islamabad, atès que considera que les accions són una violació de l’alto el foc que impedeix el diàleg. Malgrat això, tots dos països mantenen les converses a través de la figura mediadora d’Islamabad.