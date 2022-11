Tiroteig en dues escoles de Brasil amb 3 morts i diversos ferits

Un atac a dues escoles de Brasil aquest divendres ha acabat amb, almenys, tres morts i onze ferits. Un home armat ha disparat contra els dos centres del municipi brasiler d’Aracruz i s’ha fugat. A hores d’ara, hi ha activa una operació de cerca i captura contra l’atacant. Les víctimes mortals són dos professors i un estudiant.

Ataca de camuflatge i amb una pistola

En concret, els tirotejos han tingut lloc a l’Escola Primària i Secundària Estatal Primo Bitti (EEEFM) i al col·legi privat de Praia de Coqueiral. L’atacant ha assaltat primer a l’escola estatal armat amb una pistola i ha disparat diverses vegades a la sala de professors, dos dels quals han mort a l’acte, mentre que nou d’ells han resultat ferits.

L’individu ha abandonat el lloc i s’ha desplaçat fins al col·legi privat en cotxe. Un cop a la segona escola, ha utilitzat la mateixa arma i ha matat un estudiant i ha ferit dues persones més. Tot plegat ho detalla el secretari de Seguretat Pública i Defensa Social de l’estat d’Espírito Santo, el coronel Márcio Celante.

Segons ha confirmat Celante i tal com han pogut veure a les gravacions fetes per les càmeres de seguretat dels centres educatius, l’assaltant anava vestit de camuflatge i s’havia tapat la cara perquè les autoritats no el poguessin identificar tan fàcilment. L’home continua fugat i el coronel ha anunciat que han posat en marxa una operació regional de recerca i captura.

Imatge d’arxiu d’un policia de Colorado / Europa Press

Dos tiroteigs als EUA en tres dies

Els Estats Units d’Amèrica (EUA) han viscut una setmana tràgica després d’haver patit dos tiroteigs en menys de tres dies. Cinc persones van morir i 18 van resultar ferides en un assalt en un club gai de Colorado la nit de dissabte passat. El tirador va accedir al local i va començar a disparar indiscriminadament i van ser els mateixos clients que van poder reduir-lo.

El segon tiroteig, aquest dimarts, en un centre comercial de Chesapeake, a l’estat de Virgínia, en què han mort sis persones i diversos ferits. Un empleat de Walmart va començar a disparar contra els clients que es trobaven a l’establiment i es va acabar suïcidant al mateix lloc dels fets.