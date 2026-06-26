Un dels objectius de la comunitat internacional en el marc del memoràndum d’entesa pactat per l’Iran i els EUA ja està en procés d’assolir-se. Tal com ha confirmat aquest divendres el director general de l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica, Rafael Grossi, ja han arrencat les converses amb la República Islàmica per desenvolupar un sistema de verificació “molt sòlid” del seu programa nuclear. Segons ha declarat el dirigent argentí de l’organització internacional a l’agència japonesa Jiji, i ha recollit Europa Press, preveu que el treball “s’intensifiqui aviat”, ja que les primeres converses tot just han començat.
L’objectiu de l’acord segellat entre Washington i Teheran és “garantir que no es desenvolupin armes nuclears a l’Iran”. Grossi ha indicat que aquest és un requisit al qual l’executiu iranià s’ha compromès: “El govern de l’Iran ha declarat amb tota claredat que aquesta és la seva intenció”, però ràpidament s’ha afanyat a recalcar que “les intencions no basten”.
No obstant això, l’Iran nega que hi hagi plans per fer inspeccions de les instal·lacions nuclears atacades durant la guerra ni del material nuclear que Teheran posseeix. Alhora, el país de l’Orient Mitjà ha criticat Washington per “crear un fet consumat a través del soroll mediàtic”. En canvi, els EUA insisteixen que hi haurà inspeccions imminents i que Teheran “ha acceptat totalment el nivell més gran d’inspeccions nuclears”.
Atac a un vaixell d’Oman
Paral·lelament, l’Organització Marítima Internacional (OMI) ha decidit aquest dijous suspendre el pla, anunciat fa un parell de dies, per evacuar 11.000 mariners que continuen encallats a l’estret d’Ormuz, després que un vaixell hagués sigut atacat davant de la costa d’Oman. “He decidit suspendre temporalment la seva aplicació amb l’objectiu de tornar a confirmar que existeixen les garanties de seguretat necessàries per als vaixells de la nostra llista d’evacuació i per a tots els que es troben a la regió”, ha informat el secretari general, Arsenio Domínguez.
La decisió ha sigut adoptada “per garantir un enfocament coordinat i la seguretat de la navegació” a les aigües de l’estret i “fins que s’obtingui més claredat”, ha expressat el dirigent en un comunicat emès, on ha defensat que “la seguretat de la gent del mar continua sent primordial”. Al mateix comunicat ha agregat que és necessari evitar que els mariners encallats a Ormuz “es converteixin en víctimes col·laterals d’aquest conflicte geopolític”.
L’OMI va anunciar aquest dimarts el citat pla amb la coordinació amb els governs dels Estats Units, l’Iran i Oman, així com la resta de països costaners de la zona i companyies del sector marítim. Precisament la gestió del pas d’Ormuz és objecte de debat entre l’Iran i Oman, una nació que ha assenyalat aquest mateix dijous que no es cobrarà pel trànsit marítim, després d’haver examinat amb les autoritats de l’Iran la imposició de peatges a les embarcacions que desitgin travessar aquest pas estratègic, en resposta a l’ofensiva llançada pels Estats Units contra Teheran el febrer.