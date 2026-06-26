Uno de los objetivos de la comunidad internacional en el marco del memorándum de entendimiento pactado por Irán y EE. UU. ya está en proceso de alcanzarse. Tal como ha confirmado este viernes el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ya han comenzado las conversaciones con la República Islámica para desarrollar un sistema de verificación «muy sólido» de su programa nuclear. Según ha declarado el dirigente argentino de la organización internacional a la agencia japonesa Jiji, y ha recogido Europa Press, prevé que el trabajo «se intensifique pronto», ya que las primeras conversaciones apenas han comenzado.

El objetivo del acuerdo sellado entre Washington y Teherán es «garantizar que no se desarrollen armas nucleares en Irán». Grossi ha indicado que este es un requisito al cual el ejecutivo iraní se ha comprometido: «El gobierno de Irán ha declarado con toda claridad que esta es su intención», pero rápidamente se ha apresurado a recalcar que «las intenciones no bastan».

El Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi. Europa Press/Contacto/Cyril Ndegeya

No obstante, Irán niega que haya planes para hacer inspecciones de las instalaciones nucleares atacadas durante la guerra ni del material nuclear que Teherán posee. Al mismo tiempo, el país de Oriente Medio ha criticado a Washington por «crear un hecho consumado a través del ruido mediático». En cambio, EE. UU. insiste en que habrá inspecciones inminentes y que Teherán «ha aceptado totalmente el nivel más alto de inspecciones nucleares».

Ataque a un barco de Omán

Paralelamente, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido este jueves suspender el plan, anunciado hace un par de días, para evacuar 11.000 marineros que continúan varados en el estrecho de Ormuz, después de que un barco hubiera sido atacado frente a la costa de Omán. «He decidido suspender temporalmente su aplicación con el objetivo de volver a confirmar que existen las garantías de seguridad necesarias para los barcos de nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentran en la región», ha informado el secretario general, Arsenio Domínguez.

La decisión ha sido adoptada «para garantizar un enfoque coordinado y la seguridad de la navegación» en las aguas del estrecho y «hasta que se obtenga más claridad», ha expresado el dirigente en un comunicado emitido, donde ha defendido que «la seguridad de la gente de mar continúa siendo primordial». En el mismo comunicado ha agregado que es necesario evitar que los marineros varados en Ormuz «se conviertan en víctimas colaterales de este conflicto geopolítico».

La OMI anunció este martes el citado plan con la coordinación con los gobiernos de Estados Unidos, Irán y Omán, así como el resto de países costeros de la zona y compañías del sector marítimo. Precisamente la gestión del paso de Ormuz es objeto de debate entre Irán y Omán, una nación que ha señalado este mismo jueves que no se cobrará por el tránsito marítimo, después de haber examinado con las autoridades de Irán la imposición de peajes a las embarcaciones que deseen atravesar este paso estratégico, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Teherán en febrero.