Nova mostra del gir polític cap a la dreta que viu l’Amèrica Llatina, impulsat per un fort desgast dels governs anteriors d’esquerra de la marea rosa. En aquest sentit, el candidat del partit colombià Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, s’ha imposat amb el 49,66% dels vots en el recompte provisional. L’esquerra del país, representada per Ivan Cepeda i el president sortint, Gustavo Petro, han advertit d’irregularitats informàtiques i ja han anunciat la impugnació de 33.000 meses electorals.
Colòmbia es troba en un escenari de màxima polarització política després de la celebració de la segona volta de les eleccions presidencials d’aquest diumenge. Amb el 99,99% de les meses informades en el recompte preliminar, també conegut com a preconteo, el candidat d’ultradreta Abelardo de la Espriella s’ha proclamat guanyador amb el 49,66% dels vots. El seu rival, l’esquerra oficialista encapçalada per Iván Cepeda, ha obtingut un estret 48,70%, quedant-se a tot just 250.000 vots de diferència. Malgrat la rapidesa de les dades preliminars, la moneda encara és a l’aire en l’àmbit legal. Des de l’esquerra ja s’ha llançat una ofensiva jurídica, mentre que la nova administració dels Estats Units, liderada per Donald Trump, s’ha afanyat a celebrar el gir a la dreta del país llatinoamericà.
L’inici d’una nova etapa
Abans que finalitzés el recompte preliminar, Abelardo de la Espriella, autodenominat com “El Tigre” durant la campanya, ha celebrat la victòria en un vídeo publicat a les seves xarxes socials. Acompanyat del seu candidat a la vicepresidència, José Manuel Restrepo, ha agraït el suport dels gairebé tretze milions de colombians que han optat pel seu moviment. “La pàtria miracle serà una realitat”, ha promès el candidat d’ultradreta, assegurant que els seus electors no se’n penediran i que treballarà per “reconstruir la pàtria”.
¡Gracias, Colombia!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026
Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.
Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa… pic.twitter.com/137k5Q6wzo
L’impacte internacional del resultat no s’ha fet esperar. El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, ha felicitat immediatament De la Espriella i avançat que el govern republicà espera col·laborar estretament amb el futur executiu en matèria econòmica, de seguretat regional i per “posar fi a la immigració il·legal”. El mateix president Donald Trump ha qualificat el guanyador de “gran” a les seves xarxes, poques hores després que el secretari del Tresor, Scott Bessent, celebrés que Colòmbia hagi rebutjat “les polítiques esquerranes fallides”.
A l’interior de Colòmbia, l’expresident Álvaro Uribe ha aplaudit el resultat, titllant de “campanya il·legal” la gestió de Petro i Cepeda. En contrast, els també exmandataris Juan Manuel Santos i Iván Duque han optat per un to més institucional, desitjant èxits a De la Espriella i fent una crida a la unitat nacional i al respecte per les institucions en un moment de profunda fractura social.
Cepeda i Petro planten cara
El candidat d’esquerres Iván Cepeda ha comparegut davant els seus seguidors per aclarir que, si bé reconeix el primer resultat del recompte provisional, aquest s’ha d’entendre com una dada “no oficial ni vinculant”. Cepeda ha anunciat que el seu equip de testimonis i advocats està impugnant 33.000 meses de votació arreu del territori nacional per tal que siguin objecte d’un escrutini minuciós, una per una.
Per la seva banda, l’actual president de la república, Gustavo Petro, ha donat suport a aquesta postura i ha demanat calma a la ciutadania davant d’un país “partit per la meitat”. Petro ha llançat acusacions greus a través de les xarxes socials, assegurant que posseeix evidències d’un canvi a les adreces IP en diversos servidors de la Registraduria Nacional —l’òrgan encarregat d’organitzar els processos electorals—, fet que implicaria una vulneració del programari electoral per alterar les dades. “Passaré als jutges amb exactitud els servidors modificats perquè es faci una auditoria experta”, ha reblat el mandatari Petro, qui també ha exigit un recompte de tots els vots.
Davant d’aquestes declaracions, les autoritats electorals han defensat la netedat dels comicis. El registrador nacional, Hernán Penagos, ha recordat que l’escrutini provisional és informatiu i que la proclamació oficial depèn del Consell Nacional Electoral, mentre que el procurador general, Gregoria Eljach, ha garantit que la jornada s’ha desenvolupat amb total “transparència i tranquil·litat”.