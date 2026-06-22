Nueva muestra del giro político hacia la derecha que vive América Latina, impulsado por un fuerte desgaste de los gobiernos anteriores de izquierda de la marea rosa. En este sentido, el candidato del partido colombiano Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se ha impuesto con el 49,66% de los votos en el recuento provisional. La izquierda del país, representada por Iván Cepeda y el presidente saliente, Gustavo Petro, han advertido de irregularidades informáticas y ya han anunciado la impugnación de 33.000 mesas electorales.

Colombia se encuentra en un escenario de máxima polarización política tras la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo. Con el 99,99% de las mesas informadas en el recuento preliminar, también conocido como preconteo, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella se ha proclamado ganador con el 49,66% de los votos. Su rival, la izquierda oficialista encabezada por Iván Cepeda, ha obtenido un estrecho 48,70%, quedándose a apenas 250.000 votos de diferencia. A pesar de la rapidez de los datos preliminares, la moneda aún está en el aire en el ámbito legal. Desde la izquierda ya se ha lanzado una ofensiva jurídica, mientras que la nueva administración de Estados Unidos, liderada por Donald Trump, se ha apresurado a celebrar el giro a la derecha del país latinoamericano.

El inicio de una nueva etapa

Antes de que finalizara el recuento preliminar, Abelardo de la Espriella, autodenominado como «El Tigre» durante la campaña, ha celebrado la victoria en un vídeo publicado en sus redes sociales. Acompañado de su candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, ha agradecido el apoyo de los casi trece millones de colombianos que han optado por su movimiento. «La patria milagro será una realidad», ha prometido el candidato de ultraderecha, asegurando que sus electores no se arrepentirán y que trabajará para «reconstruir la patria».

¡Gracias, Colombia!



Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.



Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa… pic.twitter.com/137k5Q6wzo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

El impacto internacional del resultado no ha tardado en llegar. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha felicitado inmediatamente a De la Espriella y adelantado que el gobierno republicano espera colaborar estrechamente con el futuro ejecutivo en materia económica, de seguridad regional y para «poner fin a la inmigración ilegal». El mismo presidente Donald Trump ha calificado al ganador de «gran» en sus redes, pocas horas después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, celebrara que Colombia haya rechazado «las políticas izquierdistas fallidas».

En el interior de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe ha aplaudido el resultado, calificando de «campaña ilegal» la gestión de Petro y Cepeda. En contraste, los también exmandatarios Juan Manuel Santos e Iván Duque han optado por un tono más institucional, deseando éxitos a De la Espriella y haciendo un llamado a la unidad nacional y al respeto por las instituciones en un momento de profunda fractura social.

Cepeda y Petro plantan cara

El candidato de izquierdas Iván Cepeda ha comparecido ante sus seguidores para aclarar que, si bien reconoce el primer resultado del recuento provisional, este debe entenderse como un dato «no oficial ni vinculante». Cepeda ha anunciado que su equipo de testigos y abogados está impugnando 33.000 mesas de votación en todo el territorio nacional para que sean objeto de un escrutinio minucioso, una por una.

Por su parte, el actual presidente de la república, Gustavo Petro, ha apoyado esta postura y ha pedido calma a la ciudadanía ante un país «partido por la mitad». Petro ha lanzado acusaciones graves a través de las redes sociales, asegurando que posee evidencias de un cambio en las direcciones IP en varios servidores de la Registraduría Nacional —el órgano encargado de organizar los procesos electorales—, hecho que implicaría una vulneración del software electoral para alterar los datos. «Pasaré a los jueces con exactitud los servidores modificados para que se realice una auditoría experta», ha rematado el mandatario Petro, quien también ha exigido un recuento de todos los votos.

Ante estas declaraciones, las autoridades electorales han defendido la limpieza de los comicios. El registrador nacional, Hernán Penagos, ha recordado que el escrutinio provisional es informativo y que la proclamación oficial depende del Consejo Nacional Electoral, mientras que el procurador general, Gregoria Eljach, ha garantizado que la jornada se ha desarrollado con total «transparencia y tranquilidad».