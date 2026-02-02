Les urgències d’un hospital són espais on cada dia es viuen situacions noves. Algunes, fins i tot, estrambòtiques. Un clar exemple és el que van viure els metges, infermeres i professionals sanitaris de l’hospital Rangueil de Tolosa de Llenguadoc la matinada del dissabte 31 de gener. Tal com ha avançat el diari La Dépêche, un home de vint-i-quatre anys ha ingressat a urgències amb un obús de la Primera Guerra Mundial, el qual data del 1918, encallat dins el recte. Tal com informen, el pacient ha arribat a l’hospital amb clars signes de dolor, però no els ha donat més detalls. En examinar-lo i començar a operar-lo, han trobat la font d’aquest dolor: un obús de la Primera Guerra Mundial de setze centímetres de longitud i quatre de diàmetre.
L’ingrés del pacient ha posat en alerta a tot l’hospital, ja que en tractar-se d’un projectil militar corria el perill d’explotar. De fet, es va haver de crear un perímetre de seguretat perquè els treballadors poguessin fer la seva feina sense posar en risc la vida de les altres persones que es trobaven a l’hospital en aquell moment. Els bombers i el cos policial que s’encarrega de desactivar explosius també va haver d’intervenir per evitar que l’obús de la Primera Guerra Mundial explotés. Finalment, però, després d’extreure-li de l’anus del pacient, es va poder desactivar la bomba sense que suposés un risc per a la resta de pacients. Segons les informacions publicades en diversos mitjans de comunicació francesos, el pacient encara està ingressat dins l’hospital de Tolosa de Llenguadoc on va ser atès.
Un fet estrany, però no únic
Malgrat que es tracta d’un fet poc habitual i sorprenent, no és la primera vegada que passa a França. El desembre de 2022, fa poc més de tres anys, un home de més de vuitanta anys també va haver d’acudir a urgències perquè tenia un projectil de la Primera Guerra Mundial encallat a l’anus. En aquell cas, la intervenció per extreure-li l’obús va obligar a evacuar la meitat de l’hospital en què el van atendre.