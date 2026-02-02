Las urgencias de un hospital son espacios donde cada día se viven situaciones nuevas. Algunas, incluso, estrambóticas. Un claro ejemplo es el que vivieron los médicos, enfermeras y profesionales sanitarios del hospital Rangueil de Tolosa de Llenguadoc la madrugada del sábado 31 de enero. Tal como ha avanzado el diario La Dépêche, un hombre de veinticuatro años ha ingresado a urgencias con un obús de la Primera Guerra Mundial, el cual data de 1918, atascado dentro del recto. Según informan, el paciente ha llegado al hospital con claros signos de dolor, pero no les ha dado más detalles. Al examinarlo y comenzar a operarlo, han encontrado la fuente de este dolor: un obús de la Primera Guerra Mundial de dieciséis centímetros de longitud y cuatro de diámetro.

El ingreso del paciente ha puesto en alerta a todo el hospital, ya que al tratarse de un proyectil militar corría el peligro de explotar. De hecho, se tuvo que crear un perímetro de seguridad para que los trabajadores pudieran hacer su trabajo sin poner en riesgo la vida de las otras personas que se encontraban en el hospital en ese momento. Los bomberos y el cuerpo policial que se encarga de desactivar explosivos también tuvo que intervenir para evitar que el obús de la Primera Guerra Mundial explotara. Finalmente, sin embargo, después de extraerlo del ano del paciente, se pudo desactivar la bomba sin que supusiera un riesgo para el resto de pacientes. Según las informaciones publicadas en varios medios de comunicación franceses, el paciente aún está ingresado en el hospital de Tolosa de Llenguadoc donde fue atendido.

Dos sanitarios caminando por uno de los pasillos de un hospital / Laura Fíguls (ACN)

Un hecho extraño, pero no único

Aunque se trata de un hecho poco habitual y sorprendente, no es la primera vez que ocurre en Francia. En diciembre de 2022, hace poco más de tres años, un hombre de más de ochenta años también tuvo que acudir a urgencias porque tenía un proyectil de la Primera Guerra Mundial atascado en el ano. En ese caso, la intervención para extraer el obús obligó a evacuar la mitad del hospital en el que lo atendieron.