França, en xoc: Sarkozy entra a la presó enmig de la crisi pel robatori al Louvre

França s’està acostumant a viure en estat de xoc. Amb un primer ministre dimitit i renomenat amb pocs dies de diferència, l’expresident Nicolas Sarkozy ingressant a la presó per haver conspirat amb el dictador libi Moammar al-Gaddafi fa 15 anys per finançar una campanya electoral i l’històric robatori al Museu del Louvre, la societat francesa trigarà temps a oblidar aquest mes d’octubre del 2025. El president francès, Emmanuel Macron, passa un dels pitjors moments des que va arribar a l’Eliseu i es dedica a apagar incendis a tort i a dret mentre l’extrema dreta avança sense aturador.
La reacció de Macron el dia abans que Sarkozy entrés a la presó va ser filtrar els detalls de la discreta reunió que van mantenir el divendres. L’expresident encara gaudeix de cert suport social i polític entre la dreta tradicional malgrat que ja té una altra condemna en ferm per corrupció i tràfic d’influències. En les últimes setmanes, diversos alts càrrecs del govern de Sébastien Lecornu han mostrat el seu suport a Sarkozy, que va dirigir França entre el 2007 i el 2012. El ministre de Justícia, Gérald Darmanin, antic company de partit de Sarkozy, ja ha avançat que el visitarà a la presó.
L’expresident francès ha entrat a la presó parisenca de la Santé a primera hora d’aquest dimarts. Sarkozy ha sortit de casa acompanyat. de la seva dona, Carla Bruni, on l’esperava una multitud que ha cantat La Marsellesa. El polític ha saludat les persones que s’han congregat per donar-li suport i s’ha ficat a dins del cotxe que l’ha portat al centre penitenciari, on ha arribat a través d’una entrada secundària acompanyat d’un dels seus advocats, Christophe Ingrain. Un cop a dins del recinte, Sarkozy ha seguit els protocols administratius habituals, tot i que per motius de seguretat estarà aïllat i tindrà una cel·la per ell sol.
És la primera vegada que un expresident de la República entra a la presó i ho fa sense sentència ferma, ha recorregut contra la decisió del jutge, que no va voler esperar a l’apel·lació i va dictaminar el seu ingrés immediat a la presó. Sarkozy, que no ha demanat cap tractament especial mentre és a la presó, sempre ha defensat la seva innocència i ha denunciat una persecució política contra ell. S’espera que la revisió del seu recurs tingui lloc en uns sis mesos. El seu advocat considera un “deliri” i una “humiliació” l’empresonament de Sarkozy i ha anunciat que demanarà la llibertat condicional immediata, tot i que la decisió pot trigar un mes.
El robatori del Louvre obre una crisi nacional
El robatori de les joies de l’etapa imperial de Napoleó i la seva dona Josefina del Louvre ha obert una crisi nacional a França. Lluny dels espectaculars robatoris de les pel·lícules, la senzillesa de l’operació d’aquest cap de setmana ha deixat al descobert les nombroses carències del sistema de seguretat del museu més important del país. El ministre de l’Interior, Laurent Núñez, ha ordenat una revisió a escala nacional de la seguretat de tots els museus. Nuñez ha demanat als comandaments de la policia d’arreu del país que avaluïn i reforcin les mesures de seguretat dels edificis culturals.
Els ministeris de l’Interior i de Cultura han convocat una reunió conjunta per analitzar la situació i identificar possibles deficiències per evitar que es torni a repetir una situació que molts veuen com un ridícul nacional. El Louvre va romandre tancat aquest dilluns –i de moment no té data de reoberutra– mentre la policia encara busca els quatre emmascarats que diumenge van entrar a la galeria Apolo i es van endur les joies de Napoleó. Les autoritats franceses han anunciat una investigació administrativa paral·lela a la policial per esclarir la situació.