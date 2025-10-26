Detenen dues persones pel robatori de les joies del Louvre

Primers avenços en la investigació del robatori històric que va tenir lloc el passat cap de setmana al Museu del Louvre de París. La policia francesa ha detingut dues persones per la seva presumpta implicació en la sostracció de les joies de l’etapa imperial de Napoleó i la seva dona Josefina, valorades en 88 milions d’euros. Per ara, però, no hi ha rastre del botí que es van aconseguir endur els lladres ni dels altres dos individus emmascarats que diumenge van entrar a plena llum del dia i utilitzant un muntacàrregues a la galeria Apolo, un dels espais icònics del museu, fent-se amb les joies en només set minuts.
La fiscalia francesa només ha donat detalls d’una de les dues detencions conegudes aquest diumenge. Va tenir lloc dissabte a la nit a l’aeroport internacional de París, el Roissy-Charles-de-Gaulle. Diversos mitjans del país gal apunten que l’arrest es va precipitar per evitar que el sospitós pogués abandonar territori francès en un vol que tenia com a destinació Algèria. L’altra de les detencions l’hauria practicat la policia Judicial de París en Seine-Saint-Denis, però no es coneixen més detalls sobre la identitat de l’arrestat, les circumstàncies d’aquest o la seva implicació en el robatori.
Crisi nacional a França
Cal recordar que el robatori de les joies de l’etapa imperial de Napoleó i la seva dona Josefina del Louvre ha obert una crisi nacional a França. Lluny dels espectaculars robatoris de les pel·lícules, la senzillesa de l’operació d’aquest cap de setmana ha deixat al descobert les nombroses carències del sistema de seguretat del museu més important del país. El ministre de l’Interior, Laurent Núñez, ha ordenat una revisió a escala nacional de la seguretat de tots els museus. Nuñez ha demanat als comandaments de la policia d’arreu del país que avaluïn i reforcin les mesures de seguretat dels edificis culturals.