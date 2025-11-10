Sarkozy, en llibertat provisional 20 dies després d’entrar a la presó

El Tribunal d’Apel·lacions de París ha concedit la llibertat provisional, amb control judicial, a l’expresident francès Nicolas Sarkozy, que va entrar a la presó fa tot just tres setmanes per complir una pena de cinc anys per haver rebut finançament il·legal des de Líbia durant la campanya de les presidencials del 2007. El tribunal ha acceptat la petició de la defensa de Sarkozy, que en demanava la llibertat mentre la justícia francesa resol el seu recurs. Entre altres restriccions, el tribunal li ha prohibit sortir del país i parlar amb testimonis del cap o amb funcionaris de justícia. Tampoc pot posar-se en contacte amb el ministre de Justícia i antic company de partit, Gérald Darmanin, que l’ha visitat a la presó.
La decisió del tribunal arriba després que la mateixa Fiscalia hagués demanat l’alliberament de Sarkozy sota diverses condicions, la majoria de les quals han estat acceptades. S’espera que el recurs de l’expresident francès es resolgui al llarg del 2026 i serà llavors quan Sarkozy sabrà si ha de tornar a ingressar a la presó. El moviment es produeix 20 dies després que Sarkozy entrés a la presó de La Santé, a París. L’expresident sortir de casa acompanyat de la seva parella, Carla Bruni, i va ser aclamat per desenes de seguidors. Uns dies abans s’havia reunit amb l’actual president de França, Emmanuel Macron, a l’Elisi.
Sarkzy ha comparegut a la vista per videoconferència i ha assegurat que “mai admetrà” haver demanat finançament al llavors líder de Líbia, Moammar al-Gaddafi. L’expresident francès ha relatat que estar a la presó és una “experiència terrible”. Va entrar a la presó el passat 21 d’octubre i ha denunciat ser víctima d’un “escàndol judicial” que ha “humiliat” França. És el primer president francès que entra a la presó, encara que de moment només durant tres setmanes, i sempre ha assegurat que es tracta d’una persecució política contra ell.