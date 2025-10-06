Terratrèmol polític a França: dimiteix el primer ministre l’endemà de formar govern

Terratrèmol polític a França de conseqüències imprevisibles. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha presentat la seva dimissió aquest dilluns al matí, just l’endemà de presentar el seu nou gabinet entre crítiques dels partits de la coalició de govern, l’oposició i la societat civil. La dimissió de Lecornu, que era ministre de Defensa en el govern anterior, arriba menys d’un mes després de ser nomenat primer ministre pel president francès, Emmanuel Macron. Lecornu es converteix en el cap de govern més efímer de la història recent de França i obre una crisi sense precedents al país.
“El senyor Sébastien Lecornu ha presentat la seva dimissió al president de la República, que ha estat acceptada”, ha comunicat l’oficina de Macron en un breu comunicat. El mateix Lecornu ha explicat en un altre comunicat que abandona el càrrec perquè “no es donaven les condicions” per dur a terme les seves funcions com a primer ministre i ha assenyalat els socis de coalició per les seves exigències i “ambicions”. Lecornu, un dels seus aliats més pròxims, és el setè primer ministre —i el quart en menys d’un any— de Macron, que viu instal·lat en la incertesa enmig d’una crisi política i econòmica que amenacen l’estabilitat del país.
Crítiques a Lecornu a dreta i esquerra
Aquest diumenge al vespre, Lecornu havia donat a conèixer els noms del seu govern, que era pràcticament calcat al del seu predecessor, François Bayrou. Aquesta decisió no va agradar a ningú i tant els partits de la coalició de govern com de l’oposició van sortir en tromba a criticar Lecornu, que a més ja tenia el carrer en peu de guerra perquè el govern francès ha d’aprovar un pressupost d’austeritat en una Assemblea Nacional molt dividida. El Reagrupament Nacional (RN) de Marine Le Pen ha exigit eleccions legislatives avançades, mentre que el líder del partit d’esquerra radical La França Insummisa (LFI), Jean-Luc Mélencho, ha anat més enllà i ha reclamat la dimissió de Macron.
Il n'y a pas de solution, il n'y en aura pas demain : j'appelle le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. pic.twitter.com/z9TfxNK8ke— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 6, 2025
Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron.— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 6, 2025