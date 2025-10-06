Crisis política en Francia: dimite el primer ministro al día siguiente de formar gobierno

Crisis política en Francia de consecuencias imprevisibles. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha presentado su dimisión este lunes por la mañana, justo al día siguiente de presentar su nuevo gabinete entre críticas de los partidos de la coalición de gobierno, la oposición y la sociedad civil. La dimisión de Lecornu, que era ministro de Defensa en el gobierno anterior, llega menos de un mes después de ser nombrado primer ministro por el presidente francés, Emmanuel Macron. Lecornu se convierte en el jefe de gobierno más efímero de la historia reciente de Francia y abre una crisis sin precedentes en el país.

“El señor Sébastien Lecornu ha presentado su dimisión al presidente de la República, que ha sido aceptada”, ha comunicado la oficina de Macron en un breve comunicado. El mismo Lecornu ha explicado en otro comunicado que abandona el cargo porque “no se daban las condiciones” para llevar a cabo sus funciones como primer ministro y ha señalado a los socios de coalición por sus exigencias y «ambiciones». Lecornu, uno de sus aliados más cercanos, es el séptimo primer ministro —y el cuarto en menos de un año— de Macron, que vive instalado en la incertidumbre en medio de una crisis política y económica que amenazan la estabilidad del país.

Protestas en Francia por el plan de austeridad del gobierno de Sébastien Lecornu / Stefano Lorusso/ZUMA Press Wire/DPA

Críticas a Lecornu a derecha e izquierda

Este domingo por la noche, Lecornu había dado a conocer los nombres de su gobierno, que era prácticamente idéntico al de su predecesor, François Bayrou. Esta decisión no gustó a nadie y tanto los partidos de la coalición de gobierno como de la oposición salieron en tromba a criticar a Lecornu, que además ya tenía a la calle en pie de guerra porque el gobierno francés debe aprobar un presupuesto de austeridad en una Asamblea Nacional muy dividida. El Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen ha exigido elecciones legislativas anticipadas, mientras que el líder del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha ido más allá y ha reclamado la dimisión de Macron.

Il n'y a pas de solution, il n'y en aura pas demain : j'appelle le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. pic.twitter.com/z9TfxNK8ke — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 6, 2025