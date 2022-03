La Fiscalia de Rússia proposa declarar Facebook “organització terrorista”

La Fiscalia de Rússia proposa fer un pas més enllà i declarar Meta, la companyia anteriorment anomenada Facebook, que conté també Instagram i WhatsApp, com a “organització terrorista”. Així, el país s’allunyaria encara més de la llibertat d’expressió i prohibiria les activitats d’aquesta empresa, és a dir, les xarxes socials al país per “difondre propaganda terrorista” i amenaçar la seguretat dels ciutadans russos.

La batalla per la informació i la comunicació és molt important per Rússia, com demostra el fet que la Duma aprovés quinze anys de presó per tots aquells qui difonguessin informacions “falses” sobre l'”operació militar” a Ucraïna. Després d’aprovar aquesta llei es va produir una apagada informativa al país i diverses agències i televisions van deixar d’informar des del país per evitar les represalies.

Aquest divendres, la Fiscalia ha resolt així una petició del Parlament rus per a investigar les activitats d’aquesta companyia, que segons un comitè legislatiu rus ha cridat a la violència i l’assassinat de ciutadans russos. Per això, l’Oficina del Fiscal General de la Federació Russa ha enviat una sol·licitud al tribunal perquè es classifiqui Meta com una organització extremista i es prohibeixin les seves activitats en aquest territori.

La fiscalia russa s’empara en dos articles del codi penal que serveixen per assenyalar Meta com a “partícip” en aquestes de “propaganda terrorista” que busquen “incitar a l’odi i l’enemistat amb amenaça de violència”. Rússia creu que Meta ha relaxat les seves restriccions sobre “contingut d’odi” únicament cap als ciutadans russos, el que segons ha informat l’agència TASS, creuen que “fomenta la permissibilitat de les activitats terroristes” contra la població i l’exèrcit rus.

Des de fa una setmana no es pot accedir a Facebook des de Rússia

Ara fa una setmana l’agència reguladora de comunicacions de Rússia, Roskomnadzor, va anunciar que es bloquejaria l’accés a Facebook dins del territori rus pels suposats casos de “discriminació” contra els mitjans de comunicació russos.