Nou gir cap a la reacció per part de la Unió Europea. El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han acordat reformar el reglament de retorns de la UE i endureixen la política migratòria de Brussel·les avalant la creació de centres de deportació de migrants en tercers països. Un enduriment de la política exterior i en matèria d’immigració i permetrà que els governs europeus puguin ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular.
La reforma de les normatives europees permetrà que els estats membre puguin simplificar i accelerar els processos d’expulsió de migrants en situació irregular i donarà cobertura legal per crear els centres de retorn fora dels territoris comunitaris. Uns centres de retorn que serviran de destinació final i de centres de transferència per facilitar el retorn al país d’origen o a un tercer país. Amb la reforma de la normativa els estats estaran obligats a emetre la decisió de retorn contra una persona en situació irregular al seu territori, incloent-hi l’obligació d’abandonar-lo en els quals hi haurà un període de sortida voluntari de fins 30 dies abans de l’expulsió.
Més temps de detenció
La reforma de la normativa europea permetrà imposar prohibicions d’entrada a la UE en cas de risc per a la seguretat interna i ampliar fins als 10 anys els vetos d’entrada. A més, també s’ampliaran els períodes de detenció fins als dos anys que es poden prorrogar en terminis de sis mesos per fer “efectiva” l’expulsió i que es permeti que la duració de les detencions sigui “il·limitada” si la persona suposa “un risc per a la seguretat”.
La nova normativa també permetrà que els governs tipifiquin com a delicte l’entrada i l’estada il·legal dins el seu territori i ampliar els supòsits per poder expulsar les persones que es trobin en situació irregular dins del territori.